Тръмп е получил покана да посети Русия, каза Сергей Лавров
"Не сме обсъждали санкции", коментира руският външен министър
Американският президент Доналд Тръмп получи покана да посети Русия, каза руският министър на външните работи Сергей Лавров в интервю за телевизия "Россия-24“, цитиран от Ройтерс.
"Тръмп има покана да посети Русия", заяви той в отговор на въпрос може ли американският президент да дойде в Москва до края на годината.
Лавров припомни, че на пресконференцията след срещата между държавните глави на САЩ и Русия в Аляска Путин е потвърдил за тази покана.
"Доколкото си спомням президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че това е много интересно. Ще бъде интересно за всички“, добави руският външен министър.
Лавров каза също, че по време на срещата в Аляска не е обсъждан въпросът за отмяна на санкциите срещу Москва.
"Не сме обсъждали санкции. Не само много експерти, но и политици и официални лица многократно са казвали, че вдигането на санкциите може да изиграе негативна роля", каза министърът. "Защото това отново може да вдъхне в някои области на нашата икономика илюзията, че сега ще преодолеем всички проблеми, като се върнем към схемите, които бяха разработени и приложени през 90-те години и след 2000-та година", добави той.
"Мнозина смятат, че това ще отмени постиженията, които постигнахме и които имаме сега в областта на укрепването на нашия технологичен суверенитет и необходимостта да разчитаме на нашите технологии по ключови въпроси, от които зависи военната, икономическата и продоволствената сигурност", каза Лавров. "Не затръшваме вратата пред сътрудничеството, но не трябва да ставаме зависими, когато нямаме жизненоважни стоки и технологии", добави той.
"Като цяло мисля, че сега процесът е много по-надежден, по-обещаващ, отколкото бе преди шест месеца, когато приключи мандатът на администрацията на Джо Байдън", заключи ръководителят на руската дипломация.