Тръмп към критиците: Не съм диктатор

Американският президент Доналд Тръмп отговори на критиците, които го обвиняват в авторитаризъм след като изпрати Националната гвардия в Лос Анджелис и Вашингтон и заплашва да изпрати военни и в Балтимор и Чикаго, за да се справят с престъпността там.

Междувременно Тръмп си навлече нови критики като обяви, че уволнява един от седемте члена на управителния съвет на Федералния резерв, подновявайки тлеещата от месеци вражда с управлението на Централната банка.

"Аз не съм диктатор", с тези думи американският президент отхвърли критиките, че превишава правомощията си с разполагането на Националната гвардия, въпреки съпротивата на щатските власти.

Критиките бяха провокирани от факта, че Тръмп отправя заплахи за разполагане на военни само в градове, управлявани от демократи - Ню Йорк, Балтимор, Чикаго.

"Чикаго в момента е бойно поле. А те не го признават. И казват: "Нямаме нужда от него. Свобода, свобода. Той е диктатор. Не съм диктатор. Аз съм човек със здрав разум. И като виждам какво се случва с нашите градове, и изпращам войски, вместо да мe хвалят, те ме обвиняват, че се опитвам да превзема републиката. Това са болни хора", заяви американският президент.

И докато Тръмп твърди, че налага мерките, за да се справи с престъпността, статистиката показва, че тя намалява.

"Не става дума за борба с престъпността. Става дума за търсене на оправдание от страна на Доналд Тръмп да разположи военни в град, управляван от Демократическата партия, в щат, управляван от Демократическата партия, за да се опита да сплаши политическите си съперници", допълни Джей Би Прицкер, губернатор на щата Илинойс.

Критиките за авторитарно управление се засилиха и след пореден епизод от битката на Тръмп с Федералния резерв, който е независима институция от средата на миналия век.

След месеци на критики и заплахи с отстраняване към председателя на институцията Джером Пауъл, заради отказът му да намали основния лихвен процент, президентът обяви в социалната си мрежа Truth Social, че уволнява един от седемте члена на управителния съвет на централната банка - Лиса Кук.

Като аргумент са посочени обвинения, че тя е извършила измама с ипотечен кредит, които бяха отправени към нея миналата седмица от директора на агенцията за жилищно финансиране.

Кук заяви, че Тръмп няма право да я уволни. Очаква се тя да оспори в съда решението, което се смята за безпрецедентно в 111-годишната история на централната банка.