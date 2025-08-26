Тръмп към критиците: Не съм диктатор

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Диана Симеонова
По света
Доналд Тръмп уволни един от седемте члена на управителния съвет на федералния резерв

Американският президент Доналд Тръмп отговори на критиците, които го обвиняват в авторитаризъм след като изпрати Националната гвардия в Лос Анджелис и Вашингтон и заплашва да изпрати военни и в Балтимор и Чикаго, за да се справят с престъпността там.

Междувременно Тръмп си навлече нови критики като обяви, че уволнява един от седемте члена на управителния съвет на Федералния резерв, подновявайки тлеещата от месеци вражда с управлението на Централната банка.

"Аз не съм диктатор", с тези думи американският президент отхвърли критиките, че превишава правомощията си с разполагането на Националната гвардия, въпреки съпротивата на щатските власти.

Критиките бяха провокирани от факта, че Тръмп отправя заплахи за разполагане на военни само в градове, управлявани от демократи - Ню Йорк, Балтимор, Чикаго.

"Чикаго в момента е бойно поле. А те не го признават. И казват: "Нямаме нужда от него. Свобода, свобода. Той е диктатор. Не съм диктатор. Аз съм човек със здрав разум. И като виждам какво се случва с нашите градове, и изпращам войски, вместо да мe хвалят, те ме обвиняват, че се опитвам да превзема републиката. Това са болни хора", заяви американският президент.

И докато Тръмп твърди, че налага мерките, за да се справи с престъпността, статистиката показва, че тя намалява.

"Не става дума за борба с престъпността. Става дума за търсене на оправдание от страна на Доналд Тръмп да разположи военни в град, управляван от Демократическата партия, в щат, управляван от Демократическата партия, за да се опита да сплаши политическите си съперници", допълни Джей Би Прицкер, губернатор на щата Илинойс.

Критиките за авторитарно управление се засилиха и след пореден епизод от битката на Тръмп с Федералния резерв, който е независима институция от средата на миналия век.

След месеци на критики и заплахи с отстраняване към председателя на институцията Джером Пауъл, заради отказът му да намали основния лихвен процент, президентът обяви в социалната си мрежа Truth Social, че уволнява един от седемте члена на управителния съвет на централната банка - Лиса Кук.

Като аргумент са посочени обвинения, че тя е извършила измама с ипотечен кредит, които бяха отправени към нея миналата седмица от директора на агенцията за жилищно финансиране.

Кук заяви, че Тръмп няма право да я уволни. Очаква се тя да оспори в съда решението, което се смята за безпрецедентно в 111-годишната история на централната банка.

