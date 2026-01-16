БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в...
Чете се за: 01:35 мин.
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Чете се за: 00:37 мин.
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич, мерките се...
Чете се за: 01:02 мин.
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
Чете се за: 01:45 мин.
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:37 мин.

Тръмп плаши с наказателни мита страните, които не споделят амбииците му за Гренландия

Чете се за: 01:02 мин.
По света
Доналд Тръмп заплаши с наказателни мита страните, които не споделят амбициите му да анексира Гренландия. Американската президент не посочи конкретни държави и на какви правомощия ще се позове за налагане на мита.

Дания и Гренландия, както и редица големи европейски държави, отхвърлят плановете му за най-големия остров в света. Държави от НАТО разположиха там ограничени военни контингенти. Дания покани САЩ за участие в учение на острова тази година.

Снимка: БТА

Тръмп се мотивира с националната сигурност и изграждането на противоракетна система "Златен купол". Изтъква и апетити към територията от страна на Русия и Китай.

Датски генерал отрече тяхно присъствие в района.

Двупартийна делегация на Американския конгрес е в Гренландия в знак на подкрепа за позицията на територията против присъединяването към САЩ.

#Доналд Тръмп #Гренландия

