Тръмп плаши с наказателни мита страните, които не споделят амбииците му за Гренландия

Доналд Тръмп заплаши с наказателни мита страните, които не споделят амбициите му да анексира Гренландия. Американската президент не посочи конкретни държави и на какви правомощия ще се позове за налагане на мита.

Дания и Гренландия, както и редица големи европейски държави, отхвърлят плановете му за най-големия остров в света. Държави от НАТО разположиха там ограничени военни контингенти. Дания покани САЩ за участие в учение на острова тази година.

Снимка: БТА

Тръмп се мотивира с националната сигурност и изграждането на противоракетна система "Златен купол". Изтъква и апетити към територията от страна на Русия и Китай.

Датски генерал отрече тяхно присъствие в района.

Двупартийна делегация на Американския конгрес е в Гренландия в знак на подкрепа за позицията на територията против присъединяването към САЩ.