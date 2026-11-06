Треньорът на Панатинайкос Якоб Нееструп: Щяхме да спечелим осем пъти, ако имахме 10 мача с ЦСКА

Лидерът в гръцкото футболно първенство Панатинайкос (Атина) достигна три победи в три мача в Лигата на конференциите, след като се наложи с 2:1 над ЦСКА (София) на стадион „Спирос Луис“. Така „детелините“ направиха голяма крачка към влизане в първите осем от фазата на Лигата, нещо много важно за отбора и бъдещето му в Европа. Датският треньор Якуб Нееструп подчерта, че отборът му не е бил толкова ефективен, колкото би му се искало, фокусира се върху подобреното представяне през второто полувреме и уточни, че след осигуряването на мястото в първите 24 отбора, следващата цел е директно класиране за осминафиналите.

„Няма лесни мачове, казахме си го. По-добри сме от ЦСКА София и щяхме да спечелим 8 пъти, ако играехме 10. Но трябва да признаем, че те оказаха сериозна съпротива. Те са силни противници, първото полувреме беше хаотично, но ние контролирахме второто и го проведохме в нашето ниво. Не бяхме ефективни, но е важно да победим и да продължим напред“, каза треньорът на „детелините“.

Той призна, че има идея за ЦСКА от доста време, защото е бил помощник-треньор на Копенхаген, когато „армейците“ са играли с този противник. Следващият му опонент в Европа обаче е от Дания – Нордселанд.