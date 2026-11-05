Трета поредна победа за Лейкърс, Дончич отново премина границата от 40 точки

Лука Дончич продължи впечатляващата си серия от началото на сезона с 40 точки, а Остин Рийвс добави 21 за победата на Лос Анджелис Лейкърс със 116:103 над Сакраменто Кингс. Така „езерняците“ оставиха домакините без успех на собствен терен след двубоя между двата тима в сряда вечер.

Сакраменто започна по-добре и поведе с 13:5, но Лейкърс успяха да изравнят до края на първата четвърт – 28:28. След това гостите поеха контрола върху срещата, като авансът им достигна 10 точки през втората част и 16 през третата. След два точни наказателни удара на Зиайър Уилямс 6:21 минути преди края резултатът стана 100:85 в полза на Лос Анджелис.

Три тройки – две на Малик Монк и една на Еманюел Шарп – върнаха интригата в заключителните минути. Кингс намалиха изоставането си до 94:101 при оставащи 4:07 минути, но Дончич не позволи на домакините да се доближат още. Той спечели три наказателни удара след нарушение при опит за стрелба от далечно разстояние и реализира всичките. След това словенецът и Уокър Кеслър добавиха още четири точки от наказателната линия в серия от седем поредни точки за Лейкърс, с която разликата отново стана двуцифрена. Така гостите стигнаха до третата си поредна победа.

Дончич записа трети пореден мач с поне 40 точки и общо пети подобен двубой през сезона. Той реализира 11 от 23-те си стрелби от игра, включително шест от 13 опита от тройката, както и 12 от 13 наказателни удара. Словенецът беше най-добър в състава си и по борби – девет, и по асистенции – седем.

Уокър Кеслър завърши с 15 точки, осем борби, четири чадъра и три откраднати топки. Зиайър Уилямс и Колин Секстън добавиха по 10 точки от резервната скамейка. Лейкърс се възползваха отлично от грешките на съперника, превръщайки 18-те загубени топки на Сакраменто в 23 точки. Гостите допуснаха само 12 грешки, от които Кингс реализираха едва осем точки.

Дариъс Акуф-младши беше най-резултатен за домакините с 22 точки и направи рекордните за мача 12 асистенции, въпреки че успя да реализира само осем от 24-те си стрелби. Домантас Сабонис добави 16 точки и най-много в срещата 17 борби, Зак Лавин се отчете с 21 точки, Де'Андре Хънтър – с 14, а Малик Монк – с 13.

След поражението Кингс вече имат три загуби в три домакински срещи.