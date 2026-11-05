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Феноменален Уембаняма изведе Сан Антонио до шести пореден успех

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Освен рекордните 52 точки и 24 борби, Уембаняма записа и осем чадъра.

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Виктор Уембаняма постави личен рекорд с 24 борби, а след това реализира победния наказателен удар 24,2 секунди преди края, с който оформи най-доброто си постижение в кариерата – 52 точки. С впечатляващото представяне на своята звезда Сан Антонио Спърс надделя над Далас Маверикс със 112:111 като домакин в сряда и записа шеста поредна победа.

Спърс имаха аванс от 19 точки в началото на третата четвърт, но Далас постепенно се върна в мача. 8:17 минути преди края разликата беше само две точки, а след тройка на Пи Джей Уошингтън при оставащи 5:38 минути Маверикс дори поведоха със 103:100.

До финалната сирена водачеството се сменяше няколко пъти. Най Маршал изравни за Далас на 111:111 с далечна стрелба 1:41 минути преди края, но последва решаващият наказателен удар на Уембаняма, който отново изведе Сан Антонио напред. Маверикс взеха прекъсване, за да организират последната си атака, но Кайри Ървинг пропусна труден стрелкови опит от близка дистанция 2,5 секунди преди края и времето изтече.

Освен рекордните 52 точки и 24 борби, Уембаняма записа и осем чадъра. Дилън Харпър добави 21 точки за победителите, Стефон Касъл се отчете със 17, а Де'Арън Фокс – с 10.

Кайри Ървинг беше най-резултатен за Далас с 29 точки. Най Маршал завърши с 22 от пейката, Пи Джей Уошингтън добави 21 точки и 10 борби, а Купър Флаг допринесе с 19 точки и 10 овладени топки. Маверикс допуснаха второ поредно поражение.

Уембаняма завърши първата четвърт с впечатляваща серия, като първо реализира кош с допълнителен наказателен удар, а след това заби атрактивно, за да даде преднина на Спърс от 32:26 след 12 минути игра. Сан Антонио поведе с 48:36 след тройка на Харпър 7:41 минути преди почивката, но Далас отговори със серия от 11:1, завършила със забивка на Даниел Гафорд, която доближи гостите само на точка.

Последва силен финал на полувремето за домакините. Спърс направиха серия от 19:3, а Уембаняма натрупа 29 точки, 15 борби и пет чадъра още преди почивката. Така Сан Антонио се оттегли в съблекалнята с аванс от 68:51.

Французинът стана първият баскетболист през последните 30 сезона, който записва поне 25 точки, 10 борби и пет чадъра в рамките на едно полувреме. Той реализира всичките си 15 наказателни удара преди почивката, като постигна впечатляващите показатели само за 16 минути и 37 секунди на паркета.

Харпър добави 13 точки за Сан Антонио през първото полувреме. Ървинг беше водещ реализатор на Далас с 17 точки, а Уошингтън имаше 13.

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#Виктор Уембняма #НБА 2026/2027 #Сан Антонио Спърс

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