Три българки стартираха с победи на турнира в Куршумлийска баня

Българските тенисистки записаха успешен старт на турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 15 хиляди долара. Юлия Стаматова, Брияна Иванова и Виктория Велева преодоляха първия кръг и продължават напред в надпреварата.

Поставената под номер 6 Юлия Стаматова се наложи над италианката Алесия Античи с 6:4, 6:1 след близо два часа игра. Във втория кръг 33-годишната българка ще срещне американската квалификантка Саманта Имбо Нлога, която ден по-рано елиминира Дария Великова.

17-годишната Брияна Иванова, преминала успешно през квалификациите, също започна с победа. Тя се справи с испанката Карлота Гарсия Алонсо с 6:4, 6:4 за час и 52 минути и си осигури двубой срещу водачката в схемата Аня Станкович от Сърбия.

Най-дългият мач изигра Виктория Велева, която надделя над украинката Мария Йемшанова с 6:1, 6:7(7), 6:3 след повече от три часа и половина битка на корта. В следващата фаза българката ще се изправи срещу втората поставена Дуня Марич от Сърбия.

С трите победи България продължава със силното си представяне в международните турнири от календара на ITF, а националките ще имат възможност да се борят за място на четвъртфиналите още в следващите си срещи.