ИЗВЕСТИЯ

Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

Три големи моста и два тунела ще има на обходния път на Кресна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Три големи моста и два тунела ще има на обходния път на Кресна
Снимка: АПИ
Три големи моста и два тунела ще има на обходния път на Кресна, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). В момента на обекта работят над 60 тежкотоварни машини и 170 строители, като освен тежкотоварните машини има и специализирана сондажна техника за изпълнението на пилоти.

Извършва се почистване на строителната площадка от храсти и дървета и се отстранява хумусният пласт. Работи се по всички подлези за селскостопански пресичания, както и по част от реконструкциите на електропроводи и напоителни канали. Започнали са и подготвителните работи за изграждането на едно от тунелните съоръжения, като в момента се укрепват изкопите при предпорталните площадки. По мостовите съоръжения се изпълнява фундиране от пилоти с диаметър 1,2 м, като общата им дължина е около 650 м.

Строителството на обходния път на Кресна стартира на 27 ноември м. г. Отсечката ще е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 3.2.2 от АМ „Струма“. С построяването на трасето, което ще преминава източно от града, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движение. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е около две години, напомнят от пътната агенция.

Обходът ще бъде с габарит Г 10.50, което е две ленти за движение. Първите двеста метра от него съвпадат с път I-1, след което той ще преминава по ново трасе. Отсечката ще пресича на две места река Струма, ще преминава покрай резервата „Тисата“, над път I-1 и жп линията София - Кулата, както и над р. Влахинска. На обекта ще бъдат изградени 5 големи съоръжения - два тунела и три моста. Тунелите „Кресна 1“ и „Кресна 2“ ще са с дължина 359 м и 231 м. Двата моста над р. Струма ще са съответно по 298 м и 296 м, а третото мостово съоръжение над р. Влахинска ще е 203 м. В края на участъка ще има площадка за отдих, след която ще бъде изградена и етапната връзка с първокласния път I-1 София – Кулата. На площадката ще има възможност да се разположат търговски обекти с 50 паркоместа за тирове и автобуси и 49 паркоместа за автомобили, от които 5 ще са за хора в неравностойно положение.

Пресичанията със селскостопанските пътища ще се осъществяват на две нива чрез 4 подлеза. Целта е на земеделските стопани от региона да се осигури безопасен и удобен достъп до селскостопанските имоти. За опазването на биологичното многообразие ще бъдат изградени 22 малки съоръжения /водостоци/, които ще изпълняват функциите на „проходи за влечуги“. В проекта е предвидено и построяването на армонасипни стени в два участъка с дължина 37 м и 71 м и една подпорна джоб стена, която ще е 119 м.

Строителството на обходния път на Кресна е етап от проекта за проектиране и изграждане на лот 3.2.2 от АМ „Струма“, участък Крупник - Кресна от Лот 3.3 на АМ „Струма“. Изпълнител на проектирането и строителните работи е ДЗЗД „Струма - 3.2.2“, в което участват: „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой интернешънал“ ЕАД и „ЕПОС – Емпреза Потругеза де Обрас Субтеренеас“ АД, Португалия, Порто Салво)“ ЕООД. Стойността на договора за лот 3.2.2 е 570 239 136,32 лв. или 291 558 640,74 евро. Строителният надзор е възложен на ДЗЗД „Струма 2019-ППИ-СВС“, в което са „Пътинвест-инженеринг“ АД и SWS engineering Spa, Италия, Тренто. Стойността на договора е 9 413 253,89 лв. с ДДС или 4 883 860,05 евро. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи на лот 3.2.2 по договор е 1286 календарни дни и започва от датата на подписване на Протокол обр. 2а.

През 2023 г. беше изпълнено доизграждането на пътен възел „Кресна“, друг етап от строителството на лот 3.2.2. Пътният възел беше допълнен с три нови пътни връзки, необходими за безопасната и безконфликтна връзка между път I-1/Е-79/ София - Кулата и участъка Кресна - Сандански от АМ „Струма“.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов съобщи през първата половина на ноември 2025 г., че е подписал разрешителното за строеж за обхода на Кресна. През същия месец председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Йордан Вълчев посочи, че за обхода строителят има готовност със засилени темпове да започне строежа и ще се опита да го довърши по-рано от предвидените по договора две години.

#Кресна #АПИ #тунел #обходен път

