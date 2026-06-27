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Трус от 5,9 разлюля Пакистан и съседен Афганистан

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рихтер силно земетресение разтърси японския остров хокайдо
Снимка: илюстративна
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Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси днес части от Пакистан и съседен Афганистан, като предизвика паника сред жителите в цял Пакистан, които набързо напуснаха домовете си, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Засега няма информация за жертви и щети.

Според пакистанската метеорологична служба епицентърът е бил в района на планината Хиндукуш в Афганистан. Геофизичният институт на САЩ определи магнитуда на земетресението на 6,1.

Трусът беше усетен в Исламабад, както и в източната провинция Пенджаб и в Северозападната гранична провинция (Хайбер-Пахтунхва), която граничи с Афганистан. Той беше усетен и в пакистанската част от Кашмир.

Службите за спешна помощ в Хайбер-Пахтунхва съобщиха, че районните администрации са поставени в състояние на повишена готовност.

Анвар Шахзад, говорител на местната служба за реакции при бедствия, заяви, че според първоначалните оценки няма съобщения за жертви или щети.

В Афганистан земетресението разтърси Кабул и други части на страната, съобщи Националната служба за управление на бедствия на Афганистан.

# Пакистан #Афганистан #земетресение

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