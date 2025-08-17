БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Тулуза стартира с минимален успех в Лига 1

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Джибрил Сидибе се превърна в герой за „виолетовите“.

Тулуза стартира с минимален успех в Лига 1
Снимка: БТА
Слушай новината

Тулуза започна с победа новия сезона в Лига 1. „Виолетовите“ надвиха Ница при гостуването си след 1:0 в мач от първия кръг.

Джибрил Сидибе бе точен за победителите.

Сидибе отбеляза единствения гол в 89-ата минута, когато засече центриране на Ян Гбохо на далечна греда. Така Тулуза взе трите точки и започна пети пореден сезона в Лига 1 без поражение.

Отборът на Ница, който завърши на четвърто място в Лига 1 с 18 точки пред десетия Тулуза, допусна второ поредно поражение за седмицата. Французите бяха елиминирани в Шампионската лига от Бенфика, след като отстъпиха два пъти с по 0:2.

#Лига 1 2025/2026 #ФК Ница #ФК Тулуза

