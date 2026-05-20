У нас работят 2319 училища – с десет по-малко от предходната учебна година

215 400 деца са записани в детски градини и подготвителни групи в училищата в страната през настоящата учебна 2025-2026 година. 51,4% от тях са момчета. Учениците са 712 300. Това сочат данни от годишни подробни изследвания на Националния статистически институт за предучилищно и училищното образование.

Към 31 декември 2025 г. в страната работят 2319 училища: 125 начални, 1103 основни, 67 обединени, 115 гимназии, 499 средни. Има 21 училища по изкуства, 24 спортни и 357 професионални гимназии.

Спрямо 2024 г. общият брой на училищата намалява с 10.