УЕФА наказа Левски за расизъм

Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
„Сините“ ще заплатят глоба и ще бъдат без агитка при следващото си гостуване в Европа.

ПФК Левски София
Снимка: startphoto.bg
Отборът на Левски получи наказание от 10 000 евро, както и забрана да продава билети за следващото гостуване в европейските клубни турнири. Причината е поведението на феновете на „сините“ в реванша от плейофите на Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар (Нидерландия) и проявите на расизъм.

Левски претърпя загуби и в двата двубоя с АЗ – 0:2 в София на „Васил Левски“ и 1:4 на реванша в Нидерландия, като по този начин остана на крачка от основната схема на третия по сила европейски клубен турнир.

Междувременно най-голяма глоба от УЕФА отнесе германският Майнц. Клубът е санкциониран с 40 000 евро, включително 20 000 евро за използването на сигнални ракети при победа над Розенборг в плейофа на Лигата на конференциите.

#ПФК Левски София #УЕФА

