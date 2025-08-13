УЕФА с тежка глоба за Янис Карабельов и Партизан

Янис Карабельов и Партизан отнесоха тежка глоба от УЕФА. Сърбите бяха санкционирани с над 90 000 евро, както и с частично затворен стадион на мач от европейските клубни турнири. Причината расистки и политически скандирания на феновете на „гробарите“.

Привържениците показаха транспарант „Косово е Сърбия“, скандирайки дискриминационни и обидни лозунги по време на два домакински мача срещу Хибърнин от Шотландия в третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите.

Заповедта за затваряне на сектор с 10 000 места на стадиона на Партизан ще бъде в сила и за следващия домакински мач на отбора в европейско състезание.

УЕФА заяви, че дисциплинарният ѝ състав е глобил Партизан с общо 90 250 евро за инциденти по време на домакински мачове през последните седмици срещу Хибърниън и Александрия (Украйна).

Обвиненията включват „расистко и/или дискриминационно поведение“, показване на незаконен банер и хвърляне на предмети, съобщи УЕФА.

Сърбия никога не е признавала декларацията за независимост от 2008 г. на Косово, съседната бивша територия, която е член на УЕФА и световната футболна организация ФИФА от 2016 година.