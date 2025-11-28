Уилиам Чолов гарантира трети финал на България на европейското по бокс в Будапеща

Уилиам Чолов достигна до мача за златото в категория до 80 килограма на Европейското първенство по бокс до 23 години в Будапеща.

Чолов осигури трети финал на България на шампионата, след като същото по-рано днес направиха Радослав Росенов (60 кг) и Викторио Илиев (65 кг).

Българският национал се раздаде на ринга и изкова успех над албанеца Амар Кочи, след като наложи волята си в оспорвана битка с 3:2 съдийски гласа.

В събота за титлата Чолов ще се изправи срещу Боби Уолъс (Англия).