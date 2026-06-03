Украински дронове над Санкт Петербург – часове преди началото на "руския Давос"

Украинския дронове атакува Санкт Петербург часове преди началото на важен за Кремъл икономически форум. Поразен е петролен терминал в родния град на Владимир Путин. Киев потвърди информацията. При атака в окупираната от руснаците Донецка област загинаха осем души. Москва обвини Киев в убийство на цивилни, след като само вчера в Украйна загинаха 22-ма и бяха ранени 130 души. В украинската столица, на необявено посещение, пристигна генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Украинската страна разпространи кадри, на които се вижда моментът, в който дрон поразява петролния терминал край Санкт Петербург.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "През изминалата нощ бяха поразени важни петролни съоръжения на руска територия. Сред тях петролния терминал край Санкт Петербург. Разстоянието от украинската граница до терминала е около 1100 км."

Експлозии и гъсти облаци черен дим – такава е гледката в Санкт Петербург само няколко часа преди официалното откриване на Петербургския международен икономически форум – смятан за витрина на руските усилия за икономическа и политическа мощ. Тази година в "руския Давос", както още се нарича форумът, участват представители от 130 държави, за първи път от осем години и от САЩ. По данни на руските власти, Ленинградска област е атакувана с 59 дрона, поражения има в три предградия.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Нашите отговори ще бъдат системни, което вече се случва. Мога да кажа, че именно за да няма такива удари, продължава специалната военна операция."

През изминалата нощ, освен терминала край Санкт Петербург, украинците са поразили цели във военноморската база в Кронщад и промишлен комплекс в Тамбовска област.

Това е моментът, в който дрон поразява автобус в контролираната от Русия част от Донецка област. Има жертви, загиналите са десетки. Москва обвини Киев в убийство и определи случилото се като "терористична атака" . Украинската страна все още не е коментирала. Официално и Киев, и Москва твърдят, че не атакуват цивилни цели.

снимки: БТА

Ден след поредната масирана руска атака срещу Украйна, при която загинаха десетки и бяха ранени стотици, в украинската столица пристигна генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Посещението му се тълкува като знак за солидарност и подкрепа за Киев. Рюте и Зеленски отдадоха почит на загиналите във войната.