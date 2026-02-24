Урсула фон дер Лайен: Европа стои непоколебимо зад Украйна

Украйна отбелязва четвъртата годишнина от пълномащабната инвазия на Русия - най-големият конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Въпреки засилените дипломатически усилия през последната година и няколкото кръга преки преговори между Киев и Москва с посредничеството на САЩ, двете страни остават далече от постигането на мирно споразумение.



В Киев са специалните пратеници на БНТ - Теодора Гатева и оператора Иван Ставрев.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Путин не постигна целите си. Той не сломи украинския народ. Той не спечели тази война. Ние запазихме Украйна и ще направим всичко, за да постигнем мир. И да гарантираме, че има справедливост. Остава по-малко от седмица до пролетта. Преодоляваме най-тежката зима в историята. Това е факт. И е много трудно. Трудно за всички вас. Но точно както в първия ден на войната, ние продължаваме да градим нашето утре – стъпка по стъпка, задача по задача, постижение по постижение."

От Брюксел не идват добри новини за Украйна. Унгария и Словакия вчера блокираха 20-ия пакет санкции срещу Русия. Остава неясна съдбата на заема от 90 млрд. евро. Наблюдават се реакциите на Словакия и Унгария по отношение на петролопровода "Дружба", за който Украйна твърди, че е поразен при руска атака. Словакия вече спря подаването на ток към Украйна. Това е най-тежката зима в Украйна от началото на конфликта.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: "За десети път от началото на войната съм в Киев. За да потвърдя, че Европа стои непоколебимо зад Украйна, финансово, военно и през тази сурова зима. За да подчертая нашата трайна ангажираност към справедливата борба на Украйна. И за да изпратя ясно послание както към украинския народ, така и към агресора: няма да се откажем, докато мирът не бъде възстановен. Мир при условията на Украйна."

Ето какво коментираха пред БНТ жители на Киев.