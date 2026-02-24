БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

Урсула фон дер Лайен: Европа стои непоколебимо зад Украйна

Теодора Гатева
Чете се за: 03:32 мин.
По света
украйна
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Украйна отбелязва четвъртата годишнина от пълномащабната инвазия на Русия - най-големият конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Въпреки засилените дипломатически усилия през последната година и няколкото кръга преки преговори между Киев и Москва с посредничеството на САЩ, двете страни остават далече от постигането на мирно споразумение.

В Киев са специалните пратеници на БНТ - Теодора Гатева и оператора Иван Ставрев.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Путин не постигна целите си. Той не сломи украинския народ. Той не спечели тази война. Ние запазихме Украйна и ще направим всичко, за да постигнем мир. И да гарантираме, че има справедливост. Остава по-малко от седмица до пролетта. Преодоляваме най-тежката зима в историята. Това е факт. И е много трудно. Трудно за всички вас. Но точно както в първия ден на войната, ние продължаваме да градим нашето утре – стъпка по стъпка, задача по задача, постижение по постижение."

От Брюксел не идват добри новини за Украйна. Унгария и Словакия вчера блокираха 20-ия пакет санкции срещу Русия. Остава неясна съдбата на заема от 90 млрд. евро. Наблюдават се реакциите на Словакия и Унгария по отношение на петролопровода "Дружба", за който Украйна твърди, че е поразен при руска атака. Словакия вече спря подаването на ток към Украйна. Това е най-тежката зима в Украйна от началото на конфликта.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: "За десети път от началото на войната съм в Киев. За да потвърдя, че Европа стои непоколебимо зад Украйна, финансово, военно и през тази сурова зима. За да подчертая нашата трайна ангажираност към справедливата борба на Украйна. И за да изпратя ясно послание както към украинския народ, така и към агресора: няма да се откажем, докато мирът не бъде възстановен. Мир при условията на Украйна."

Ето какво коментираха пред БНТ жители на Киев.

БНТ: Кога ще свърши войната?

Дария: "Днес! Всички се надяваме на това".

Антонина: "Ще запазя минута мълчание. И все още имаме наджеда, че нашите съседи ще се събудят и ще застана зад нещо, което е значимо за човешко същество.
БНТ: Кога ще свърши войната?
- Днес, това ми е надеждата. Но реално това ще отнеме поне една година, това са моите очаквания."

Олеся: "За мен това е ден на болка, тъга, но ние живеем. Надяваме се на по-добро. Слава на Украйна!"

Серхий: "Днес е четвъртата годишнина от пълномащабно нахлуване. Както разбирате, не е весела дата, но ние се държим. Няма да се предадем. И се надяваме на по-добро, на справедлив мир"

#4 години война #войната в Украйна #годишнина

