Уулвърхемптън и Нюкасъл с нулево реми

Уулвърхемптън и Нюкасъл не излъчиха победител, след като завършиха 0:0 в мач от 22-ия кръг на Висшата лига.

Гостите бяха по-активният тим и създадоха по-чистите положения. Още в края на първото полувреме Жоелинтон бе близо до откриване на резултата, но пропусна добра възможност.



След почивката натискът на „свраките“ продължи, като Киърън Трипиър и отново Жоелинтон не успяха да се разпишат от изгодни позиции в наказателното поле на домакините.

С ремито Уулвърхемптън удължи негативната си серия до пет поредни мача без победа във всички турнири и остава на дъното на класирането с едва 8 точки. Нюкасъл пък събра 33 пункта и заема осмото място във временното подреждане на английския елит.