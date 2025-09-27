Уувърхемптън спечели първата си точка в гостуването на Тотнъм

Срещата между Тотнъм и Уувърхемптън от 6-ия кръг на Висшата лига завърши при равенство 1:1. По този начин възпитаниците на Витор Перейра спечелиха първата си точка за сезона.

"Шпорите" бяха по-добрият отбор през първото полувреме на стадион "Тотнъм Хотспър" в Лондон. Мохамед Кудус отправи и двата точни удара до почивката, но Сам Джонстън ги спаси. Попадение на ганайското крило бе отменено заради засада.

За домакините именно Кудус стреля в напречната греда, а за гостите удар на бившия футболист на лондончани Мат Дохърти се отби от горната греда.

След почивката "вълците" откриха резултата. При разбъркване при ъглов удар Сантяго Буено се разписа от непосредствена близост.

Четвърт час преди края на редовното време Уго Буено можеше да подпечата успеха за гостите, но Гилермо Викрио спаси удара му.

В добавеното време столичани стигнаха до равенство. Жоао Палиня стреля от движение от границата на наказателното поле и оформи крайния резултат.

Тотнъм се изкачи до 3-ото място в класирането с актив от 11 пункта. Уувърхемптън остава на последната 20-а позиция с 1 точка.

Останалите резултати от деня:

Брентфорд - Манчестър Юнайтед 3:1

Кристъл Палас - Ливърпул 2:1

Лийдс - Борнемут 2:2

Манчестър Сити - Бърнли 5:1

Челси - Брайтън 1:3

Нотингам Форест - Съндерланд 0:1