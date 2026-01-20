В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 – от 6 до 22 февруари по БНТ

От 6 до 22 февруари гледайте Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 в ефира на БНТ 1 и БНТ 3. Зрителите ще се насладят на 125 часа спорт с фокус върху българското представяне, както и финалите в най-популярните олимпийски дисциплини.

Участничката на два олимпийски финала в сноуборда Александра Жекова и Радостин Любомиров са водещите на предаването „Днес на Игрите“, което ще се излъчва всяка вечер от 19:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3. Началото е на 6 февруари, петък – два часа преди церемонията по откриване на Игрите на легендарния стадион „Сан Сиро“ в Милано.

Любителите на зимните спортове ще могат да разберат още новини около Игрите в Милано и Кортина и в предаването „Олимпийско утро“ – от понеделник до петък в 9:10 ч. по БНТ 1, както и в събота и неделя от 10:45 ч. по БНТ 1. „Олимпийско утро“ с водеща Моника Симеонова започва на 7 февруари.

На Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина България ще бъде представена в състезанията по биатлон, ски-алпийски дисциплини, ски-бягане, ски-скок, сноуборд и фигурно пързаляне.

Програма на БНТ Зимни олимпийски игри Милано Кортина 2026:

6 февруари (петък)

БНТ 1

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

21:00-23:25 Церемония по откриване на XXV Зимни олимпийски игри Милано Кортина 2026 – пряко предаване от Милано

БНТ 3

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

21:00-23:25Церемония по откриване на XXV Зимни олимпийски игри Милано Кортина 2026 – пряко предаване от Милано

7 февруари (събота)

БНТ 1

10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

12:25-14:00Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, спускане (мъже) - пряко предаване от Бормио

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

БНТ 3

12:25-14:00Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, спускане (мъже) –пряко предаване от Бормио

14:00-14:55Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 10+10 км скиатлон (жени) – пряко предаване от Тезеро

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

20:45-22:05 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне (отборно), мъже, кратка програма – пряко предаване от Милано

23:05-23:50 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне (отборно), танцови двойки, волна програма – пряко предаване от Милано

8 февруари (неделя)

БНТ 1

10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

13:55-15:45Зимни олимпийски игри 2026: Сноуборд, паралелен гигантски слалом (финали) – пряко предаване от Ливиньо

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

БНТ 3

10:00-11:55 Зимни олимпийски игри 2026: Сноуборд, паралелен гигантски слалом (квалификации) – пряко предаване от Ливиньо

12:25-13:45Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, спускане (жени) – пряко предаване от Кортина д’Ампецо

13:45-14:30Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 10+10 км скиатлон (мъже) – пряко предаване от Тезеро

15:00-16:20Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, смесена щафета – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

19:30-20:15 Зимни олимпийски игри 2026: Шейни, мъже, четвърти манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо

20:30-23:45 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне (отборно), волна програма –пряко предаване от Милано

9 февруари (понеделник)

БНТ 1

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

БНТ 3

11:25-12:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, спускане (мъже) – пряко предаване от Бормио

14:55-16:10 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, слалом (мъже) – пряко предаване от Бормио

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

20:00-21:50 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-скок, малка шанца, мъже – пряко предаване от Предацо

10 февруари (вторник)

БНТ 1

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

14:25-16:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 20 км индивидуален старт (мъже) - пряко предаване от Антхолц-Антерселва

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

БНТ 3

10:15-11:30Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, спринт (квалификации) – пряко предаване от Тезеро

11:30-12:40 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, спускане (жени) – пряко предаване от Кортина д’Ампецо

12:40-14:30Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, спринт (финали) – пряко предаване от Тезеро

14:30-14:55 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, смесена щафета, финали – пряко предаване от Милано

14:55-16:00 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, слалом (жени) – пряко предаване от Кортина д’Ампецо

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

11 февруари (сряда)

БНТ 1

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

15:10-16:55 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 15 км индивидуален старт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

22:00-23:55 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, танцови двойки, волна програма – пряко предаване от Милано

БНТ 3

12:25-13:45Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, Супер-Г (мъже) – пряко предаване от Бормио

15:10-16:55 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 15 км индивидуален старт (жени) –пряко предаване от Антхолц-Антерселва

17:30-20:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): Словакия - Финландия –пряко предаване от Милано

20:50-21:50 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 – запис

22:00-23:55 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, танцови двойки, волна програма – пряко предаване от Милано

12 февруари (четвъртък)

БНТ 1

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

БНТ 3

12:25-13:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, Супер-Г (жени) – пряко предаване от Кортина д’Ампецо

13:55-15:15Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 10 км (жени) – пряко предаване от Тезеро

15:15-16:10 Зимни олимпийски игри 2026: Сноуборд, сноубордкрос (мъже, финали) – пряко предаване от Ливиньо

17:30-20:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): Чехия - Канада – пряко предаване от Милано

20:15-21:15 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 - запис

21:15-23:00 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 500 м (жени), 1000 м (мъже), полуфинали и финали – пряко предаване от Милано

13 февруари (петък)

БНТ 1

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

12:45-14:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 10 км (мъже) – пряко предаване от Тезеро

14:30-14:55 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 500 м (жени), 1000 м (мъже), финали – репортаж

14:55-16:15Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 10 км спринт (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

22:00-0:00 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, мъже, волна програма –пряко предаване от Милано

БНТ 3

13:00-15:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): Финландия - Швеция – пряко предаване от Милано

15:40-17:05 Зимни олимпийски игри 2026: Сноуборд, сноубордкрос (жени, финали) – запис

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): Канада - Швейцария –пряко предаване от Милано



14 февруари (събота)

БНТ 1

10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

15:30-15:40 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (жени) – репортаж

15:40-17:00Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 7,5 км спринт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

БНТ 3

10:55-12:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (мъже), I манш – пряко предаване от Бормио

12:55-14:25 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (жени) – пряко предаване от Тезеро

14:25-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (мъже), II манш – пряко предаване от Бормио

15:45-17:00 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 7,5 км спринт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

19:00-19:45 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

19:45-21:35 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-скок, голяма шанца, мъже – пряко предаване от Предацо

22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): САЩ - Дания – пряко предаване от Милано (в паузите: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (жени) и Шорттрек, 1500 м (мъже), полуфинали – репортажи)

0:40-1:10 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 3000 м (жени), полуфинали, 1500 м (мъже), финали – репортаж

15 февруари (неделя)

БНТ 1

10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

12:10-13:15Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 12,5 км преследване (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

15:30-15:40 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (мъже) – репортаж

15:40-16:45 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 10 км преследване (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

БНТ 3

10:55-12:30 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (жени), I манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо

12:55-14:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (мъже) – пряко предаване от Тезеро

14:25-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (жени), II манш - пряко предаване от Кортина д’Ампецо

15:45-16:45 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 10 км преследване (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): САЩ - Германия – пряко предаване от Милано

16 февруари (понеделник)

БНТ 1

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

10:55-12:00 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), I манш – пряко предаване от Бормио

14:25-15:45Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), II манш – пряко предаване от Бормио

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

22:00-23:55 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, спортни двойки, волна програма – пряко предаване от Милано

БНТ 3

10:55-12:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), I манш – пряко предаване от Бормио

12:55-14:00 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 5000 м (мъже), полуфинали, 1000 м (жени), полуфинали и финали – пряко предаване от Милано

14:25-15:45Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), II манш – пряко предаване от Бормио

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

22:00-23:55 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, спортни двойки, волна програма – пряко предаване от Милано



17 февруари (вторник)

БНТ 1

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

15:25-16:55 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 4х7,5 км щафета (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

БНТ 3

15:25-16:55 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 4х7,5 км щафета (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

19:00-19:45 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

19:45-0:00 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, жени, кратка програма –пряко предаване от Милано

18 февруари (сряда)

БНТ 1

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

15:40-17:00 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 4х6 км щафета (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

БНТ 3

10:55-12:25 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (жени), I манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо

12:25-12:40 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, отборен спринт (квалификации) – репортаж

12:40-13:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, отборен спринт (финали) – пряко предаване от Тезеро

14:25-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (жени), II манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо

15:45-17:00 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 4х6 км щафета (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

17:30-20:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): четвъртфинална среща –пряко предаване от Милано

20:15-21:15 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 – запис

21:15-21:50 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 500 м (мъже), четвъртфинали и полуфинали – пряко предаване от Милано

22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): четвъртфинална среща –пряко предаване от Милано (в паузите: Шорттрек, 3000 м (жени), 500 м (мъже), финали)

19 февруари (четвъртък)

БНТ 1

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

22:00-0:00 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, жени, волна програма - пряко предаване от Милано

БНТ 3

11:00-11:40 Зимни олимпийски игри 2026: Северна комбинация, отборен скок – пряко предаване от Предацо

14:55-15:40 Зимни олимпийски игри 2026: Северна комбинация, отборен спринт – пряко предаване от Тезеро

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

20:00-0:00Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, жени, волна програма –пряко предаване от Милано

20 февруари (петък)

БНТ 1

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

15:10-16:15Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 15 км масов старт (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): полуфинална среща – пряко предаване от Милано (в паузите: По света и у нас и Истории от Олимпийските игри)

БНТ 3

15:10-16:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 15 км масов старт (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

17:30-20:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): полуфинална среща – пряко предаване от Милано

20:15-21:15 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 – запис

21:15-23:15 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 1500 м (жени), 5000 м (мъже), финали – пряко предаване от Милано

21 февруари (събота)

БНТ 1

10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

15:10-16:15Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 12,5 км масов старт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

21:00-23:30 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, Галаконцерт – пряко предаване от Милано

БНТ 3

15:10-16:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 12,5 км масов старт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

21:30-0:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): среща за 3-4 място – пряко предаване от Милано (в паузите: Ски-бягане, 50 км (жени) и Бобслей, 12,5 км масов старт (жени), репортажи)



22 февруари (неделя)

БНТ 1

10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

15:00-17:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): финал – пряко предаване от Милано (в паузите: Бобслей, четворки мъже и Ски-бягане, 50 км (мъже), репортажи)

20:30-21:30Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

21:30-23:45 Церемония по закриване на XXV Зимни олимпийски игри Милано Кортина 2026 – пряко предаване от Верона

БНТ 3

10:55-14:00 Зимни олимпийски игри 2026: Бобслей, четворки мъже, трети и четвърти манш и Ски-бягане, 50 км (мъже) – пряко комбинирано предаване

20:30-21:30Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026

21:30-23:45 Церемония по закриване на XXV Зимни олимпийски игри Милано Кортина 2026 – пряко предаване от Верона