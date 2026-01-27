"В търсене на потънали светове" – гледайте филма на Мария Чернева от поредицата "В кадър"

Утре вечер в 21:30 часа зрителите на БНТ ще могат да гледат новия филм на журналиста Мария Чернева "Търсене на потънали светове" – своеобразно продължение на предишните ѝ проекти. Филмът е от поредицата "В кадър".

Мария Чернева, журналист в БНТ: "Миналата година представихме филма за Мопанг – кораба, потънал край Созопол, който застраши летния сезон. Тази година продължаваме с нови истории, проследявайки работата на подводните археолози от Центъра за подводна археология."

Филмът разкрива следите на цивилизации от бронзовата епоха, потънали под водите на Черно море:

"В търсене на потънали светове" звучи поетично, но е съвсем реално. Откриваме селища, които са били залети, и това дава шанс да погледнем в хилядолетната история на региона", добави още Чернева.

Центърът за подводна археология наскоро беше признат от ЮНЕСКО като водещ институт за Черноморския и долно-Дунавския регион. Директорът на центъра Найден Прахов обясни:

"ЮНЕСКО подкрепи създаването на регионален център за международни проучвания. Ще организираме семинари, обучения и съвместни археологически разкопки."

снимки: БНТ

"Филмът показва авангардни технологии, с които археолозите откриват потънали кораби под пясъка и разчитат следите на миналото. Впечатляващо е как се обучават млади специалисти и предават опит на колеги от цял свят", допълни Мария Чернева.

Сред откритията във филма са останки от селище от бронзовата епоха между Ахелой и Поморие, разкопки на кораби от османския период и сензационен парноколесен кораб, открит на 300 метра от плажа "Харманите" в Созопол. Това е филм за миналото, което все още пази тайни под водата, каза още авторът Мария Чернева.

Не го пропускайте – утре вечер от 21:30 ч. по БНТ 1.