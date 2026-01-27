БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"В търсене на потънали светове" – гледайте филма на Мария Чернева от поредицата "В кадър"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази

Вторият филм за потъналия кораб край Созопол ще се излъчи утре вечер от 21:30 ч. по БНТ 1

"В търсене на потънали светове" – гледайте филма на Мария Чернева от поредицата "В кадър"
Снимка: БНТ
Слушай новината

Утре вечер в 21:30 часа зрителите на БНТ ще могат да гледат новия филм на журналиста Мария Чернева "Търсене на потънали светове" – своеобразно продължение на предишните ѝ проекти. Филмът е от поредицата "В кадър".

Мария Чернева, журналист в БНТ: "Миналата година представихме филма за Мопанг – кораба, потънал край Созопол, който застраши летния сезон. Тази година продължаваме с нови истории, проследявайки работата на подводните археолози от Центъра за подводна археология."

Филмът разкрива следите на цивилизации от бронзовата епоха, потънали под водите на Черно море:

"В търсене на потънали светове" звучи поетично, но е съвсем реално. Откриваме селища, които са били залети, и това дава шанс да погледнем в хилядолетната история на региона", добави още Чернева.

Центърът за подводна археология наскоро беше признат от ЮНЕСКО като водещ институт за Черноморския и долно-Дунавския регион. Директорът на центъра Найден Прахов обясни:

"ЮНЕСКО подкрепи създаването на регионален център за международни проучвания. Ще организираме семинари, обучения и съвместни археологически разкопки."

снимки: БНТ

"Филмът показва авангардни технологии, с които археолозите откриват потънали кораби под пясъка и разчитат следите на миналото. Впечатляващо е как се обучават млади специалисти и предават опит на колеги от цял свят", допълни Мария Чернева.

Сред откритията във филма са останки от селище от бронзовата епоха между Ахелой и Поморие, разкопки на кораби от османския период и сензационен парноколесен кораб, открит на 300 метра от плажа "Харманите" в Созопол. Това е филм за миналото, което все още пази тайни под водата, каза още авторът Мария Чернева.

Не го пропускайте – утре вечер от 21:30 ч. по БНТ 1.

#филм на БНТ #"В кадър" #мария чернева

Последвайте ни

ТОП 24

Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
1
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
2
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
3
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
4
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
5
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Великият Оле Ейнар Бьорндален, който спечели 13 медала от олимпийски игри
6
Великият Оле Ейнар Бьорндален, който спечели 13 медала от...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Култура

Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на националната селекция за "Евровизия"
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на националната селекция за "Евровизия"
Владимир Димитров - Майстора платил на музата си баба Верка с картина Владимир Димитров - Майстора платил на музата си баба Верка с картина
Чете се за: 03:27 мин.
Гледайте по БНТ 1 националната селекция за българска песен за "Евровизия" Гледайте по БНТ 1 националната селекция за българска песен за "Евровизия"
Чете се за: 02:47 мин.
Захари Карабашлиев е носител на приза "Писател на годината" Захари Карабашлиев е носител на приза "Писател на годината"
Чете се за: 01:02 мин.
Разходка в миналото на Пловдив с помощта на изкуствен интелект Разходка в миналото на Пловдив с помощта на изкуствен интелект
Чете се за: 04:40 мин.
Кукерска група „Джамал“ – Долни Богров отново е сред фаворитите на публиката на „Сурва“ Кукерска група „Джамал“ – Долни Богров отново е сред фаворитите на публиката на „Сурва“
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична ситуация
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична ситуация
Чете се за: 03:25 мин.
Общество
Консултации за служебен премиер: Илияна Йотова се среща с Рая Назарян Консултации за служебен премиер: Илияна Йотова се среща с Рая Назарян
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Куриоз в Пловдив: Пътен знак беше откраднат седем пъти за година и половина Куриоз в Пловдив: Пътен знак беше откраднат седем пъти за година и половина
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Влак блъсна 48-годишен мъж на жп прелез край село Крумово
Чете се за: 00:37 мин.
Регионални
Част от имиграционните служби напускат Минесота - ще има ли промяна...
Чете се за: 01:05 мин.
САЩ и Канада
Блокадата на "Гюешево" и "Калотина" - какви са...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Тежка зима в САЩ: Десетки жертви и стотици отменени полети
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ