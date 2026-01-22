БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ванкувър спря пропадането си в НХЛ

Канкъкс надделяха над Вашингтон.

Ванкувър спря пропадането си в НХЛ
Ванкувър Канъкс надделя с 4:3 над гостуващия Вашингтон Кепитълс и прекъсна серия от 11 поредни загуби в Националната хокейна лига.

Брок Бесър завърши с гол и асистенция за канадците, които остават твърдо на дъното в класирането с 39 точки от 50 изиграни мача през кампанията досега. Кевин Ленкинен допринесе с 29 спасявания за първия успех на тима от 29 декември насам.

Дилън Сторм се отличи с две попадения и асистенция за столичани, които допуснаха четвърто последователно поражение и с 54 точки изостават на 4 точки от позицията за „уайлд кард“ за плейофите.

Лукаш Достал парира 40 удара и беше с ключов принос за победата на Анахайм над лидера в лигата Колорадо с 2:1 като гост. Микаел Гранлунд и Катър Готие реализираха при наказателните удари за петия пореден успех на състава.

Домакините допуснаха трета загуба в последните си четири мача, но с актив от 77 точки уверено водят колоната.

Дилън Ларкин се разписа в 3:08 минута на продължението, а Детройт надделя с 2:1 над домакина Торонто. Ларкин добави и асистенция при попадението на Симон Едвинсон, а вратарят Джон Гибсън блокира 30 изстрела.

Гостите регистрираха седма победа в последните си осем мача и с 66 точки се изравниха с лидера в Източната конференция Тампа Бей.

Клейтън Келър отбеляза втория си гол в 2:01 минута на продължението, а Юта се наложи над Филаделфия с 5:4 като домакин. Кристиан Дворжак изпъкна с две попадения и асистенция за гостите, които пропиляха аванс от 3:0 от началото на втората третина и допуснаха обрат.

Евгени Макин и Томи Новак записаха по гол и асистенция, а Питсбърг спечели гостуването си на Калгари с 4:1.

Сиатъл сложи край на поредица от четири загуби след 4:1 над гостуващия Ню Йорк Айлъндърс. Винс Дън и Джаред МакКан допринесоха с по попадение и асистенция за успеха. Дън стана първият защитник в клубната история, който достига до границата от 50 гола.

