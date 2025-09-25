Външният министър се срещна в Ню Йорк колегите си от Катар и Оман

Министърът на външните работи Георг Георгиев проведе среща с държавния министър на външните работи на Държавата Катар, Негово Превъзходителство Султан бин Саад Ал-Мурайки, в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

В хода на разговора министър Георгиев подчерта, че България би искала да разгърне нови възможности за обогатяване на сътрудничеството си с Катар във всички области от взаимен интерес. Сред приоритетните сектори той открои енергетиката, отбранителната промишленост, икономиката, информационните и комуникационни технологии, образованието, селското стопанство, инфраструктурата, културата и туризма.

По повод отбелязването на 35 години от установяването на дипломатически отношения между двете страни, министър Георгиев изрази увереност, че юбилеят е важна възможност за засилване на двустранния политически диалог и задълбочаване на партньорството.

Българският първи дипломат изказа благодарност за активната ангажираност на катарската страна и по-специално на Емира на Катар, във връзка със случая на освободения екипаж на кораба "Галакси Лийдър", включващ двама български граждани, както и по отношение на двамата български заложници, държани от Хамас.

Министър Георгиев високо оцени ролята на Катар като ключов медиатор и поддръжник на дипломатически инициативи в Близкия изток, подчертавайки значението на продължаващите усилия на страната за насърчаване на мира и стабилността в региона.

Георг Георгиев се срещна и със своя колега от Султаната Оман, Н. Пр. Сайид Бадр бин Хамад Албусайди. Срещата се проведе по инициатива на оманската страна и е част от активизиращия се политически диалог между двете държави, започнал с историческата визита на министър Албусайди в България през юли 2025 г.





Двамата първи дипломати обсъдиха конкретни стъпки за задълбочаване на двустранните отношения и сътрудничество в сектори от взаимен интерес – енергетика, търговия, инвестиции, иновации, образование и култура. Акцент в разговора беше поставен върху възможността за откриване на българско дипломатическо представителство в Маскат, както и върху предстоящия първи кръг политически консултации на заместник-министърско равнище на 30 септември 2025 г. в столицата на Оман.



В рамките на срещата бе подписан Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия институт към министъра на външните работи на Република България и Дипломатическата академия на Министерството на външните работи на Султаната Оман. Документът поставя основите на системен обмен на опит и експертиза в областта на дипломатическото обучение.



Министър Георгиев подчерта значението на възходящата тенденция в отношенията между България и Оман, както и перспективата тя да бъде надградена с реализирането на държавно посещение на султана на Оман в България.