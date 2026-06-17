Върху разказа "Задача №18" на Христо Раянов писаха преразказ седмокласниците, разказаха ученици, излезли от изпита. Христо Раянов е млад български автор, сценарист, писател, историк и журналист. Седмокласниците е трябвало да напишат преразказа от името на Асен, който води вътрешна битка дали да получи отличие или да бъде честен и да послуша съвестта си.

Десетокласниците разсъждаваха върху "Арменци" на Пейо Яворов.

Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха днес на Националното външно оценяване по български език и литература. За седмокласниците беше изтеглен вариант 1 от журналиста на БНТ Елиана Димитрова.

В 7:30 ч. в Министерството на образованието, от два възможни варианта, беше избран вариант 1, по който да работят седмокласниците. За изпита на 10. клас вариант не се тегли, тъй като е само един. Заместник-министър Таня Панчева увери, че са взети всички мерки срещу преписване. Има видеонаблюдение и по двама квестори в зала. След като при матурите бяха анулирани 100 идентични работи, сега се следи още по-строго.

Таня Панчева, зам.-министър на образованието и науката: „Разбира се, принципът е същият – ако се установи идентичност на изпитните работи, ще бъдат анулирани.“

Към 8 започнаха да пристигат и първите седмокласници от столичното 32-ро училище. Едни – уверени в себе си, други – не толкова. Казват, че биха ги затруднили преразказът от името на неутрален разказвач и тезата.

„Притеснявам се значително, но най-големи, така да се каже, имам за тезата, тя носи 6 точки. Много хора искат да е „Неразделни“. Според мен никой още не знае, аз искам да е „По жицата“.“ „Притесненията ми са, че може да се даде цитат, по който да не може да се пише много.“ „Няма за какво да се притеснявам, в което и училище да вляза, все има учители, така че...“ "БНТ: Притеснена ли сте тази сутрин?

Йоана Филева, родител: Да, може би повече от децата.

- Защо?“

- Това поколение е малко по-несериозно от предишното, така че се надявам да имат късмет.“ Нели Костова, директор на 32 СУ: „Квесторите са информирани, така че очакваме всичко да протече безпрепятствено и в днешния ден.“

Изпитът продължи 2 часа и 45 минути. Решават се 25 тестови задачи и се пише трансформиращ преразказ върху непозната творба. Днес изпит имаха и десетокласниците – те решаваха тест от час и половина. Той започна в 8.00 сутринта и към 9.00 ч. имаше приключили.

"БНТ: Труден ли беше този изпит?

- Не, изобщо. И ми стигна времето, достатъчно беше.“

Резултатите и от двата изпита ще са готови до 1 юли.