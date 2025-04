Върджил ван Дайк ще продължи да защитава честта на Ливърпул

В Ливърпул показаха, че мислят за бъдещето. След като само преди дни запазиха дългосрочно Мохамед Салах, англичаните заключиха още една от своите звезди. „Червените“ ще гласуват доверие за дълго време и на Върджил ван Дайк, анонсираха днес официално от клуба. Нидерланецът и ръководните фактори на мърсисайдци си стиснаха ръцете за нов договор, който ще бъде до края на 2027 година, тъй като досегашният му изтичаше на 30 юни.

Virgil van Dijk has today signed a new contract with the Reds to extend his time with the club beyond the 2024-25 season