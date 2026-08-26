Васил Терзиев: Дейностите по чистотата в Зона 3 са в нормален ритъм и новата фирма работи успешно

Столичната община ще предложи нормативни промени за трайно решаване на проблема с едрогабаритните отпадъци: Още една зона е вкарана в ред. Зона 3 - районите “Подуяне”, “Слатина” и “Изгрев”. И това е много по-важна новина, отколкото изглежда. Това заяви кметът на София Васил Терзиев.

Васил Терзиев, кмет на София: „Промяната на система, градена с години, не става за седмица. А цената на това да не я променим е да продължим да плащаме повече и да получаваме по-малко.“

Той подчерта, че чрез тези действия „ общината се връща в ролята, която винаги е трябвало да има - на взискателен възложител, който определя условията и защитава интереса на софиянци. А не на парцалена кукла, която всеки може да подритва.

„Ситуацията се подобрява всеки ден и в момента над 90% от контейнерите в трите района се извозват ежедневно“, заяви на брифинг пред медиите заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков.

Той допълни, че се наваксват всички съпътстващи дейности по почистването и извозването от преходния период - метене, миене, ринене, отпушване на шахти, обслужване на улични кошчета и др. Устойчивото решение за Зона 3 стана факт след като Върховният административен съд окончателно потвърди правото на Общината за подписване на дългосрочния договор, поставяйки здравето на гражданите над икономическите интереси на жалбоподателите.

Благодарение на твърдата позиция на общинското ръководство по време на договарянето, цената за тон битов отпадък за зоната бе намалена до 134 евро. “Още една зона работи. И работи за 81 милиона евро по-малко,” каза Терзиев. Паралелно с ежедневното обслужване на битовия поток, натрупването на големи предмети като дивани и матраци остава сериозно предизвикателство за градската среда.

Инж. Николай Неделков коментира темата, посочвайки, че проблемът с едрогабаритните отпадъци в огромна степен се дължи и на настоящата наредба, която позволява изхвърлянето им около кофите, а графикът масово не се спазва от гражданите:

„Минава камионът, един час по-късно се изхвърля следващата секция – диван и матрак, и така стоят една седмица до следващия момент, когато пак ще мине камион“, сподели заместник-кметът.

С оглед на тези дефицити Общината подготвя предложение за промени в наредбата, предвиждащи преминаване към нов модел на заявки, площадки в районите, мобилни пунктове и кампанийни иницативи като „МаГаТа фест“. Терзиев и Неделков изразиха своята благодарност към районните кметове, които запретнаха ръкави и удържаха трудния период рамо до рамо с голяма община:

Васил Терзиев, кмет на София: „Благодаря на районните кметове, които запретнаха ръкави и удържаха трудното заедно с нас без да се оправдават, че нищо не зависи от тях. С действията си показват, че наистина ги е грижа за хората, които са ги избрали.“

Терзиев изрази признателност и към гражданите за тяхното голямо търпение по време на преходния етап: