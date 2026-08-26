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Военноморските сили изпълниха задачи по разузнаване и унищожаване на безпилотни летателни апарати

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дрон
Снимка: БНТ
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Специализиран екип от Военноморска база – Варна е получил задача да разузнае и идентифицира безпилотно летателно средство. То е открито на морския бряг в местност „Кабакум“ до град Варна. При извършеното разузнаване се констатира, че няма взривно вещество на дрона и е транспортиран до Военноморска база – Варна.

Друг екип от ВМС получи задача за разузнаване на предмет, забелязан във водите на Черно море в точка с координати до град Поморие. Военнослужещите са установили, че откритият обект е безпилотен летателен апарат и са го унищожили на място в морето, при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Военнослужещи от Военноморска база – Варна действаха по задача да разузнае и идентифицира безпилотен летателен апарат, открит във водите на Черно море в местност „Паша дере“ южно от град Варна. Обектът е разузнат и също взривен в морето.

Специализиран екип от Военноморска база – Варна е получил задача вчера вечерта да разузнае и идентифицира безпилотен летателен апарат, забелязан във водите на Черно море в района на к. к. „Камчия“. След разузнаването на открития обект, е констатирано, че е крило от военен дрон, изхвърлен от морето, без боезапас. Крилото от дрона не представлява опасност и е транспортирано във Военноморска база – Варна. Специализираните екипи действаха след разпореждане на началника на отбраната и по заповед на командира на Военноморските сили.

#задачи по разузнаване #безпилотни летателни апарати #военноморски сили #унищожаване

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