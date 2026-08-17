Васил Терзиев участва в награждаването на медалистите от европейското по планинско колоездене в дисциплината спускане на Витоша

Кметът на София Васил Терзиев участва в церемонията по награждаване на медалистите от европейското първенство по планинско колоездене в дисциплината спускане, което се проведе на Витоша от 14 до 16 август. София и планината бяха домакини на едно от най-значимите събития в европейския даунхил, което събра на трасето „Витошко лале“ 300 от най-добрите планински колоездачи на континента.

Домакинството на шампионата е възможност София да покаже едно от големите си предимства - близостта между града и планината. Витоша предлага условия за спорт, активен отдих и планински туризъм, а провеждането на състезание от европейски ранг показва потенциала ѝ да бъде целогодишна спортна дестинация.

„Когато говорим за Витоша, говорим за едно от най-големите предимства на София. На малко места в Европа можеш да живееш в милионен град и след по-малко от час да си в планината. Искаме да използваме това предимство много по-добре – Витоша да бъде място за спорт, активен отдих и туризъм през цялата година“, каза кметът Васил Терзиев.

Терзиев подчерта, че подобни събития са част от по-широката визия на Столична община за Витоша – планината да бъде по-тясно свързана с живота на града и да предлага повече възможности за спорт, активен отдих и туризъм както за софиянци, така и за посетителите на столицата.

Европейските титли в елитните категории спечелиха италианците Лорис Ревели при мъжете и Глория Скарси при жените. Българското участие също беше силно – Николай Начев спечели бронзов медал в категория M55–59, а сред българските състезатели бяха още Деница Тошева, Гергана Господинова, Калоян Димов, Дамян Манолов, Никола Диков и Иван Гавазов.

Европейското първенство беше организирано съвместно от Българската федерация по колоездене и Европейския колоездачен съюз, с домакинството на „Витоша ски“ и подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Столична община и Фондация „София – Европейска столица на спорта“.

За Столична община домакинството на събития от международен ранг е част от усилията Витоша да се развива като място за спорт, активен отдих и туризъм през всички сезони. Планината е едно от най-големите предимства на София и целта е тя да бъде все по-тясно свързана с живота на града - като място за движение, спорт и време сред природата.