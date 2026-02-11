БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тримата продължават към втория кръг на турнира.

Вавринка, Циципас и Буклик започнаха с победи в Ротердам
Слушай новината

Бившият шампион Стан Вавринка започна с победа участието си на тенис турнира в зала в Ротердам с награден фонд от близо 2,5 милиона евро.

40-годишният швейцарец спечели в първия кръг с 6:3, 6:4 срещу 17-годишния нидерландски квалификант Тайс Богард. Вавринка, който е шампион в турнира през 2015 година, реализира по един пробив и в двата сета и не допусна да загуби подаването си нито веднъж.

С успеха си над Богард Вавринка стана играчът, победил по-млад съперник с най-голяма разлика във възрастта в мач от турнирите на АТП. Разликата между двамата е 23 години и 3 месеца. Единственият друг двубой, в който разликата във възрастта между двамата тенисисти е била по-голяма, е този между Доминик Тийм и Томас Мюстер във Виена през 2011 година. Тогава 18-годишният Тийм печели срещу 44-годишния Мюстер, като разликата между тях е 25 години и 11 месеца.

Във втория кръг Вавринка ще играе с водача в схемата Алекс де Минор от Австралия.

С победа в Ротердам започна и Стефанос Циципас. Гръцкият представител се нуждаеше от 83 минути, за да елиминира осмия в схемата Артюр Риндеркнех от Франция със 7:5, 6:3. Мачът се реши в края на първия и началото на втория сет, когато след 5:5 гейма Циципас спечели шест от следващите седем, за да отвори преднина, която Риндеркнех нямаше как да стопи.

В следващия етап Циципас ще срещне втората ракета на Нидерландия Ботик ван де Зандсхулп.

В може би най-интересния мач за деня Александър Бублик от Казахстан спечели с 6:7(2), 7:6(1), 7:5 срещу Хуберт Хуркач от Полша. Хуркач сервираше за спечелването на мача във втория сет, но направи три двойни грешки, което върна неговия съперник в мача. В решителния трети сет Бублик проби за 6:5, след това отрази две точки за рибрейк и успя да затвори срещата. За Бублик това бе първа победа над Хуркач от февруари 2020 година.

Във втория кръг третият в схемата Бублик ще играе с германеца Ян-Ленард Щруф.

Австралиецът Кристофър О'Конъл пък стана първият четвъртфиналист, след като победи със 7:6(9), 6:4 британеца Камерън Нори в среща от втория кръг.

