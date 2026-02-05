БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Вавринка не намери отговор на агресивната игра на Оже-Алиасим в Монпелие

Поставеният под №1 канадец впечатли с 16 аса и стабилна игра в ключовите моменти.

Феликс Оже-Алиасим
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Шампионът от миналата година Феликс Оже-Алиасим демонстрира отлична форма на турнира по тенис в Монпелие, след като елиминира Стан Вавринка с 6:4, 7:6(3) във втория кръг на надпреварата с награден фонд 580 хиляди евро. Поставеният под №1 канадец впечатли с 16 аса и стабилна игра в ключовите моменти.

Силният сервис бе основното оръжие на Оже-Алиасим, който спечели 82 процента от разиграванията на първи начален удар и не позволи изненади, отразявайки три от четирите възможности за пробив пред Вавринка. Канадецът завърши срещата с 34 печеливши удара срещу едва 14 за опитния швейцарец. Единственият пробив в първия сет дойде в седмия гейм, а въпреки пропуснат сетбол на сервис на Вавринка, фаворитът затвори частта от третия опит при собственото си подаване.

Вторият сет се оказа по-оспорван, но именно тогава Оже-Алиасим показа хладнокръвие, реализирайки 11 аса. След размяна на пробиви двубоят стигна до тайбрек, в който канадецът поведе с 6:1 и, въпреки кратко колебание, сложи точка на спора при собствен сервис.

В следващия кръг Оже-Алиасим ще срещне победителя от изцяло френския сблъсък между Юго Бланше и Артюр Филс.

Място на четвъртфиналите си осигури и Талон Грийкспоор, който се наложи с 6:4, 6:4 над Пабло Кареньо Буста.

#тенис турнир в Монпелие 2026 # Феликс Оже-Алиасим # Стан Вавринка

