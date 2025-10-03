Веласкес: Берое е отбор, срещу който можеш да имаш проблем, ако не дадеш 100 процента

След победа е нормално настроението да е добро. Освен всичко друго заслужихме тази победа, след като изиграхме отличен мач. Особено когато се защитавахме. Това вдъхва увереност на целия отбор и на всеки поотделно. Това каза старши треньорът на Левски Хулио Веласкес относно успеха с 1:0 над Ботев (Пловдив) през седмицата.

Веласкес говори преди мача с Берое в събота, 4 октомври от 20:15 часа на стадион „Георги Аспарухов“. При успех “сините” със сигурност ще запазят първото място в класирането.

"Всички са в добро състояние с изключение на Фабиен, който е контузен. Останалите няма да имат проблем да попаднат в състава. В последните дни изключително позитивно се подготвя отборът", каза испанският специалист.

"Не споменах Майкон, защото не става въпрос за контузия. Той е наказан заради натрупани картони. Разбира се, че сме наясно как ще процедираме. Нямам как да го обявя, тъй като това е част от плана ми за мача", добави той.

"Съвсем различни са въпросите, които се отнасят за миналото. Това не ми говори нищо на мен. Всичко се променя и е динамично. Анализирахме Берое, смениха треньора скоро. И събраха много точки в последните три мача, ако не се лъжа - седем от девет възможни с три отбелязани гола и нито един допуснат. Това е отбор, който се представя много добре в последните мачове. Оттук насетне те са отбор, срещу който можеш да имаш проблем, ако не дадеш 100 процента. Трябва да подходим смирено към мача и на базата на отговорност и на сериозно отношение ще се опитаме да спечелим три точки", обеща треньорът.

"Считам, че вдигаме конкуренцията по постове, това е много позитивно за спортно-технически щаб. Имаме проблем не само в избора на стартовите единадесет, но и за тези, които да попаднат в групата. Това не е плод на случайност, всички работят много добре и са на разположение", завърши Хулио Веласкес.