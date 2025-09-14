БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Веласкес определи групата за мача с Локо (София)

Спорт
Двубоят е тази вечер.

Хулио Веласкес
Снимка: startphoto.bg
Група от 20 футболисти определи старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес за мача от 8-ия кръг на Първа лига срещу „Локомотив“ (София). Двубоят на стадион „Локомотив“ в София е в неделя, 14 септември от 20:30 часа.

Извън сметките на треньора остават последните две нови попълнения – защитникът Никола Серафимов и халфът Акрам Бурас.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Карлос Охене, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

#Първа лига 2025/2026 #Хулио Веласкес #ПФК Левски София

