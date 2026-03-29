Веласкес: В положителна серия сме, но остават още девет мача

Досега всичко върви много добре. Отборът играе добре и сме в положителна серия, но остават още девет мача. Това каза треньорът на Левски Хулио Веласкес в интервю за предаването Marcador Internacional по радио Marca.

Основният съперник на Левски в битката за трофея е Лудогорец - шампион на България с 14 поредни титли, а Веласкес заяви: „Те са клуб с много по-голям бюджет и редовно се състезават в Европа. Не е лесно да им се противопоставиш“.

Специалистът от Саламанка сподели и каква е била ситуацията в клуба, когато е застанал начело.

„Поехме отбора в трудна ситуация и постигнахме второ място и класиране да евротурнирите. Тази година нещата вървят невероятно добре. Това е клубът с най-много фенове в страната. Хората преживяват футбола интензивно, но винаги с уважение. Връзката с клуба е много гладка. Решихме, че е време да положим основите на проекта ни“, сподели Веласкес.

По повод факта, че „сините“ водят с 9 точки, испанецът каза: „За нашата реалност това е нещо изключително“.