Велислава Делчева: По-важно е да има широко обществено обсъждане за бюджета

Омбудсманът на България Велислава Делчева коментира в предаването „Още от деня“ актуалната ситуация около протестите и предложения проектобюджет за следващата година.

Омбудсманът подчерта, че по-важно от конкретните протести е широко обществено обсъждане на държавния бюджет, особено с оглед на хората в уязвимо положение.

„Този протест започна с инициатива на политически партии, в този смисъл не бих искала да коментирам конкретно протеста. За мен като омбудсман е по-важно да има широко обществено обсъждане какво предлага правителството като бюджет за следващата година. Това е от изключително важност за всички, най-вече за хората в уязвимо положение“, заяви Делчева.

Делчева изтъкна конкретни проблеми, които според нея трябва да бъдат решени в бюджета. Помощите за отглеждане на деца да достигне минималната работна заплата, както е и заложено. Тя обясни, че заместващата издръжка за деца без един родител в момента е само 100 лева и не е била променена през последните три години, което според Делчева е крайно недостатъчно, особено при растящи цени и увеличени нужди на семействата. Тя изтъкна и че липсва актуализация на месечни помощи за деца с увреждания и образование, които се обучават в университети между 18 и 20 години.

„Бюджетът трябва да бъде инструмент за защита на най-уязвимите, а не просто политически обсъждан документ“ подчерта Делчева.

По темата за повишението на цените на водата Делчева коментира:

„Наистина намирам, че е необосновано вдигането на цените. Защо необосновано? КЕВР има своите аргументи. Те имат своите аргументи, но съвсем наскоро това лято бяхме свидетели на една много трудна и дълга водна криза в няколко от областите в България. В края на юли и в началото на август, Министерството на регионалното развитие беше посочило данни, че над 600 хиляди човека страдат от безводие. И на фона на това се предвижда увлечение между 6% и 7%, като трябва да каже, че, например, За Кърджали е 13% увеличение на цените. Над 13%. Нямаме никакви данни за това, как, всъщност, ВИК-тата изпълняват инвестиционните си и бизнес плановете си.“

Тя коментира и формула за сградна инсталация и отоплителен сезон.