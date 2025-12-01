Велислава Делчева: По-важно е да има широко обществено обсъждане за бюджета

Омбудсманът на България Велислава Делчева коментира в предаването „Още от деня“ актуалната ситуация около протестите и предложения проектобюджет за следващата година.
Омбудсманът подчерта, че по-важно от конкретните протести е широко обществено обсъждане на държавния бюджет, особено с оглед на хората в уязвимо положение.
„Този протест започна с инициатива на политически партии, в този смисъл не бих искала да коментирам конкретно протеста. За мен като омбудсман е по-важно да има широко обществено обсъждане какво предлага правителството като бюджет за следващата година. Това е от изключително важност за всички, най-вече за хората в уязвимо положение“, заяви Делчева.
Делчева изтъкна конкретни проблеми, които според нея трябва да бъдат решени в бюджета. Помощите за отглеждане на деца да достигне минималната работна заплата, както е и заложено. Тя обясни, че заместващата издръжка за деца без един родител в момента е само 100 лева и не е била променена през последните три години, което според Делчева е крайно недостатъчно, особено при растящи цени и увеличени нужди на семействата. Тя изтъкна и че липсва актуализация на месечни помощи за деца с увреждания и образование, които се обучават в университети между 18 и 20 години.
„Бюджетът трябва да бъде инструмент за защита на най-уязвимите, а не просто политически обсъждан документ“ подчерта Делчева.
По темата за повишението на цените на водата Делчева коментира:
„Наистина намирам, че е необосновано вдигането на цените.
Защо необосновано? КЕВР има своите аргументи.
Те имат своите аргументи, но съвсем наскоро това лято бяхме свидетели на една много трудна и дълга водна криза в няколко от областите в България. В края на юли и в началото на август, Министерството на регионалното развитие беше посочило данни, че над 600 хиляди човека страдат от безводие. И на фона на това се предвижда увлечение между 6% и 7%, като трябва да каже, че, например, За Кърджали е 13% увеличение на цените. Над 13%. Нямаме никакви данни за това, как, всъщност, ВИК-тата изпълняват инвестиционните си и бизнес плановете си.“
Тя коментира и формула за сградна инсталация и отоплителен сезон.
„Отоплителния сезон започна. Тревожното е, че през септември месец Върховният административен съд каза, че тази формула не може да се използва. В момента счетоводителите нямат механизъм, по който да измерят така наречената сградна инсталация. И очакваме министъра на енергетиката възможно най-бързо да даде решение на този проблем, тъй като на 4 декември, сега в четвъртък се очаква решение на Върховния административен съд по същество. Това, което министърът предприе, е създал работна група, която имаме уверението, че в най-бързи срокове, т.е. за първите сметки, ще бъде с готово решение, т.е. се надяваме да има нова формула.“
Вижте целия разговор с Велислава Делчева във видеото.