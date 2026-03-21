Венислав Антов блесна с 20 точки, Туркоа завърши редовния сезон с победа

Националът Венислав Антов и неговият тим Туркоа приключиха редовния сезон във Франция с категорична победа.

Туркоа се наложи като гост на Нарбон с 3:0 (25:22, 25:22, 25:17) в среща от последния 26-и кръг на Marmara Spike Ligue, изиграна пред повече от 2800 зрители.

Антов бе над всички в двубоя и завърши с 20 точки, като имаше основен принос за успеха на своя тим.

След победата Туркоа завърши на трето място в класирането с актив от 19 победи, 7 загуби и 53 точки.

В четвъртфиналните плейофи отборът ще се изправи срещу шестия Араго Сет. Серията ще се играе на разменено гостуване, като при равенство ще се проведе „златен“ гейм за определяне на победителя.

Първият двубой е насрочен за 9 април, когато Туркоа ще бъде домакин.