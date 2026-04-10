БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Венислав Антов и тимът му Туркоан отпаднаха на четвъртфиналите във френския волейболен елит

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Българинът бе най-резултатен за своя отбор с 12 точки.

Венислав Антов и тимът му Туркоан отпаднаха на четвъртфиналите във френския волейболен елит
Слушай новината

Българският волейболен национал Венислав Антов не успя да помогне на своя отбор Туркоан да преодолее четвъртфиналите на френската елитна Мармара Спайк Лига, като Туркоан допусна втора загуба от Сет - 0:3 (23:25, 20:25, 21:25). Тимът от Лил загуби и първата среща преди четири дни с 1:3 и така отпадна от надпреварата.

Антов бе най-резултатен за своя отбор с 12 точки - 10 от атака, но само 33% успеваемост, един ас и една блокада. Играта на българския диагонал в атака не спореше, като той направи десет точки от 30 опита. Юношата на Левски ще остане във френското първенство и през следващия сезон.

21-годишният Антов е на четвърто място при реализаторите във Франция, като има 551 точки за 28 мача и общо 110 гейма. Пред него в класацията са само словенският национал на шампиона Тур Ник Муянович (617 точки), руснакът Васили Молотков от Пари Волей (589), който бе играч и на Монтана, както и Давид Дулски от Ница с 552. Българинът подобри рекорда по резултатност в един мач, като реализира 45 точки при успеха на Туркоан над Шомон с 3:2 в осмия кръг на първенството, откъдето му излезе прякорът "45".

Друг българин в първенството - Николай Къртев, не игра за Монпелие при втората победа срещу Кан с 3:0, с която тимът му се класира за полуфиналите.

#ВК Туркоан #Венислав Антов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водещи новини

Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ