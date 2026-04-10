Венислав Антов и тимът му Туркоан отпаднаха на четвъртфиналите във френския волейболен елит

Българският волейболен национал Венислав Антов не успя да помогне на своя отбор Туркоан да преодолее четвъртфиналите на френската елитна Мармара Спайк Лига, като Туркоан допусна втора загуба от Сет - 0:3 (23:25, 20:25, 21:25). Тимът от Лил загуби и първата среща преди четири дни с 1:3 и така отпадна от надпреварата.

Антов бе най-резултатен за своя отбор с 12 точки - 10 от атака, но само 33% успеваемост, един ас и една блокада. Играта на българския диагонал в атака не спореше, като той направи десет точки от 30 опита. Юношата на Левски ще остане във френското първенство и през следващия сезон.

21-годишният Антов е на четвърто място при реализаторите във Франция, като има 551 точки за 28 мача и общо 110 гейма. Пред него в класацията са само словенският национал на шампиона Тур Ник Муянович (617 точки), руснакът Васили Молотков от Пари Волей (589), който бе играч и на Монтана, както и Давид Дулски от Ница с 552. Българинът подобри рекорда по резултатност в един мач, като реализира 45 точки при успеха на Туркоан над Шомон с 3:2 в осмия кръг на първенството, откъдето му излезе прякорът "45".

Друг българин в първенството - Николай Къртев, не игра за Монпелие при втората победа срещу Кан с 3:0, с която тимът му се класира за полуфиналите.