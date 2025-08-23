БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Весела Лечева поздрави Стилияна Николова за сребърното отличие от световното първенство в Рио

Спорт
Николова спечели сребърен медал в многобоя на шампионата в Рио де Жанейро.

весела лечева година париж 2024 спортът олимпизмът онзи феномен способен обедини нацията
Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева изпрати поздравителен адрес до световната вицешампионка Стилияна Николова и ръководството на Българската федерация по художествена гимнастика.

Николова спечели сребърен медал на шампионата в Рио де Жанейро с актив от 119.300 точки (28.700 на обръч, 29.800 на топка, 30.650 на бухалки и 30.150 на лента) и отстъпи единствено пред олимпийската шампионка Даря Варфоломеев (Германия). Това е първо сребърно отличие в многобоя за България на световен шампионат от 2001 година.

„Поздравявам Ви за огромния успех, постигнат на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро, Бразилия. Сребърният медал в многобоя е заслужено и изстрадано отличие. Цяла България помни сълзите на Стили след Париж 2024. Днешното отличие е пример за силата на духа и доказателство, че няма труд, който да не бъде възнаграден. Блестящата игра и представяне на Стилияна Николова са резултат от нейния талант, психическа устойчивост и упорита работа, но също така са и оценка за неуморните усилия и професионализъм на Вас – нейните треньори, както и на на цялото ръководство на федерацията.

Пожелавам още медали от Световното първенство, както в индивидуалната надпревара, така и за ансамбъла. А до Лос Анджелис 2028 има само още три години – бъдещето е Ваше!“, пише Лечева в поздравителния адрес.

