Везенков е най-добрият баскетболист извън НБА за втора поредна година

Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Българинът е абсолютен фаворит сред генералните мениджъри отвъд океана.

везенков завоюва приза mvp финалите гърция
Снимка: X
Българският баскетболист Александър Везенков бе избран за втора поредна година за най-добър играч извън НБА според анкета сред генералните мениджъри на Националната баскетболна асоциация.

Българският ас на Олимпиакос събра 44%, докато негов подгласник е германският нападател на Партизан Исаак Бонга, който е събрал само 10% от вота.

Везенков е познато име в американската НБА, след като игра за Сакраменто Кингс през сезон 2023-24, преди да се върне в Олимпиакос, който е сред доминиращите отбори в Евролигата, а Везенков е най-добрият му реализатор.

