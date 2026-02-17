Везенков подпечата мястото на Олимпиакос на полуфиналите за Купата на Гърция

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от Веселин Михайлов
Спорт
Българският национал поведе "червено-белите" към успешен старт в турнира.

олимпиакос аек атина купа гърция четвъртфинал
Снимка: Olympiacos B.C./Instagram
Александър Везенков затвърди мнението, че се намира в страхотна форма и поведе Олимпиакос към място на полуфиналите в турнира за Купата на Гърция в Ираклион. Българинът и неговите съотборници не срещнаха големи трудности срещу АЕК Атина след 81:67 във втория четвъртфинал, изигран в "Ираклион Арена".

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година започна сред титулярите и не пропусна да се представи на ниво. Българският национал поведе колоната на реализаторите и не бе далече от дабъл-дабъл. Крилото финишира с 16 точки, 9 борби, 3 асистенции и 1 открадната топка за 23 минути, прекарани в игра. При стрелбата си той бе 4/7 от средна дистанция, 2/3 отвъд дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателната линия.

По този начин селекцията на Йоргос Барцокас постави успешно начало в надпреварата, в която преди година завоюва среброто. В следващата фаза Везенков и компания ще имат за съперник Маруси, който надделя над Арис с 87:80 в първия четвъртфинал. Полуфиналът е на 19 февруари (четвъртък).

Символичните домакини не се нуждаеха от много време, за да се настанят на лидерската позиция и да си издействат аванс от 11 точки в края на дебютния период. Сценария се повтори и в следващата десетка, когато „червено-белите“ затвърдиха своята доминация и се прибраха в съблекалнята при 46:24.

Символичните домакини се отърсиха от слабото първо полувреме и на старта на второто включиха на други обороти в нападение, но тимът от Пирея не се огъна за 14-точков актив след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт участникът в Евролигата отново не дадоха заден ход и интригата се изпари.

Алек Питърс се отчете с 14 точки и 9 борби за действащите шампиони на

Гърция. Никола Милутинов регистрира 10 и 5 асистенции.

#Купа на Гърция по баскетбол 2026 г. #БК АЕК Атина #БК Олимпиакос #Александър Везенков

