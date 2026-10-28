Везенков върна усмивките в Олимпиакос (ВИДЕО)

Александър Везенков бе постоянна величина и се погрижи Олимпиакос да се върне на верния път в Евролигата. Българинът и неговите съотборници сломиха Бешикташ с 81:73 в среща от осмия кръг, изиграна в Баскетболния център за развитие насред Истанбул. Мачът предложи сериозна доста интрига, която бе разгадана в заключителните минути, когато селекцията на Йоргос Бацокас наложиха волята си и нанесоха второ поредно приложение на състава, воден от Душан Алимпиевич в турнира на богатите.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе селектиран сред титулярите и не разочарова. Българският национал поведе колоната на реализаторите за действащите шампиони в Най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Крилото остави срещу името си 16 точки, 5 борби и 2 асистенции за 24 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 4/6 от средна дистанция, 2/5 отвъд дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

В стартовата петица място намери и другият български национал – Коди Милър-Макинтайър, който също допринесе за успеха на „червено-белите“. Американецът с български паспорт остана на крачка от дабъл-дабъл. Гардът завърши с 9 точки, 4 борби и 7 асистенции. При стрелбата си той бе 3/5 от средно разстояние и 1/4 зад дъгата.

Срещу името на тима от Пирея личат шест победи и две загуби, а турците са с три успеха и пет поражения. На 30 октомври (петък) Везенков, Милър-Макинтайър и компания ще домакинстват на Олимпия Милано, докато Бешикташ ще има визита на Виртус Болоня.

The Reds bounce back with a crucial road win to climb the standings! #EveryGameMatters https://t.co/qqzgK7qvCu — EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2026

Тайсън Уорд, Коди Милър-Макинтайър и Донта Хол поведоха гостите към двуцифрената разлика в откриващите минути. Комбинация на усилията между Джейлън Ноуел и Дейвид ДеДжулиъс предостави възможността на домакините да отвърнат на удара, но гърците изкопчиха актив от 2 точки в края на встъпителния период.

Началото на следващата десетка премина под знака на слабата резултатност и поделеното надмощие. Впоследствие Тайрйк Джоунс се нагърби с отговорността и почти собственоръчно даде тон на „червено-белите“ да се оттеглят при 42:36 в съблекалнята.

Eyes everywhere! @CodiTyree0 keeps threading the needle, setting up wide-open dunks #EveryGameMatters https://t.co/9b8NILhYYK — EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2026

Александър Везенков и Донта Хол се превърнаха в катализаторите на това тимът от Пирея да се радва на двуцифрена разлика на старта на третата част. Конър Морган бе светлият лъч за турците в опит да отговорят на предизвикателството, но актуалните първенци на Гърция отблъснаха и този щурм, за да си извоюват 3-точков актив след 30 минути игрово време.

TYRIQUE SAID LET ME GET UP THERE #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/RKychEnvJg — EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2026

Ноуел и Морган направиха така, че „черните орли“ да възстановят изцяло баланса на силите при откриването на заключителната четвърт, а впоследствие и да провокират обрата. Последва отговор на Джоунс, Уорд и Везенков, които се постараха гърците да си върнат водачеството и да го удържат до финалната сирена.

Тайрик Джоунс се разписа с 15 точки за Олимпиакос. Донта Хол регистрира 14 и 5 борби, Тайсън Уорд финишира с 13, 5 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции.

Джелън Ноуел отвърна с 15 точки за Бешикташ. Дейвид ДеДжулиъс наниза 12, Конър Морган записа 11, Метеджан Бирсен остана с 10.