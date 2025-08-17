БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Виктор Басадре: Във футбола печели този, който вкарва повече голове

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Трябваше да предотвратим ситуациите, каза още наставникът на Берое.

Виктор Басадре: Във футбола печели този, който вкарва повече голове
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Берое не успя да увеличи сметката си с победи в Първа лига. Старозагорци сбъркаха срещу Ботев Пловдив след 1:2 на стадион „Берое“. Наставникът Виктор Басадре подходи философски след поражението на старозагорския тим.

"Във футбола печели този, който вкарва повече голове. Когато има ъглов удар, винаги съществува риск. Това са ситуации, които са различни от тези, когато топката е в игра. Ние трябваше да предотвратим ситуациите, при които се стигна до корнерите. Играхме и с човек повече на терена“, сподели той.

Направихме добър мач. Двубоите обаче са по 90 минути. Не във всеки мач резултатът е логичен."

"Разполагаме с Нене и още футболисти, които могат да вкарват голове. Вижда се в последните ни срещи. Вече сме един отбор. Леандро Годой направи много за нас. Гледаме напред с наличните ни играчи“, коментира Басадре.

Свързани статии:

10 от Ботев Пловдив постигнаха първата победа за сезона в Първа лига
10 от Ботев Пловдив постигнаха първата победа за сезона в Първа лига
"Канарчетата" вече нямат загуба в "Дербито за Тракия" в 11 поредни...
Чете се за: 03:37 мин.
#Виктор Басадре #Първа лига 2025/2026 #ПФК Берое Стара Загора

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
1
Кой е д-р Иса Али, убит в тежката катастрофа в София?
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и къщите"
2
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът, горят му и...
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
3
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село Селиминово
4
Пожар обхвана около 20 имота в покрайнините на сливенското село...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града
6
Голям пожар избухна край Българово, евакуират живущите на юг от града

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
3
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Български футбол

Георги Илиев: В ЦСКА няма личности и лидери в ръководството и отбора
Георги Илиев: В ЦСКА няма личности и лидери в ръководството и отбора
НА ЖИВО: Александър Тунчев, Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт" НА ЖИВО: Александър Тунчев, Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт"
Чете се за: 00:57 мин.
Леандро Годой: Периодът е лош, но всичко ще се промени Леандро Годой: Периодът е лош, но всичко ще се промени
Чете се за: 06:25 мин.
Станимир Стоилов и Гьозтепе удържаха Фенербахче в Турция Станимир Стоилов и Гьозтепе удържаха Фенербахче в Турция
Чете се за: 01:17 мин.
Левски и Лудогорец ще се опитат да останат на правия път в Първа лига Левски и Лудогорец ще се опитат да останат на правия път в Първа лига
Чете се за: 01:42 мин.
Николай Киров: Заиграхме по-добре след допуснатия гол Николай Киров: Заиграхме по-добре след допуснатия гол
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

След огнения ад в Българово: Вилна зона превърната в руини, има задържан за пожара
След огнения ад в Българово: Вилна зона превърната в руини, има...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Среща на "Коалиция на желаещите": Какво е на масата преди срещата Зеленски - Тръмп Среща на "Коалиция на желаещите": Какво е на масата преди срещата Зеленски - Тръмп
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Два пожара избухнаха край Велико Търново Два пожара избухнаха край Велико Търново
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Абсурди в Столипиново: Купища отпадъци и мистериозно изчезващи кофи за боклук Абсурди в Столипиново: Купища отпадъци и мистериозно изчезващи кофи за боклук
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Трагичен инцидент: Мъж загина на връх Мусала
Чете се за: 01:22 мин.
Регионални
Георги Костов, лесовъд: Половин милион хектара гори изгарят годишно...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Пожарите в Пирин продължават – над 120 души гасят огнищата...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Антиправителствените протести в Сърбия ескалираха с безредици и...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ