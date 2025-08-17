Виктор Басадре: Във футбола печели този, който вкарва повече голове

Берое не успя да увеличи сметката си с победи в Първа лига. Старозагорци сбъркаха срещу Ботев Пловдив след 1:2 на стадион „Берое“. Наставникът Виктор Басадре подходи философски след поражението на старозагорския тим.

"Във футбола печели този, който вкарва повече голове. Когато има ъглов удар, винаги съществува риск. Това са ситуации, които са различни от тези, когато топката е в игра. Ние трябваше да предотвратим ситуациите, при които се стигна до корнерите. Играхме и с човек повече на терена“, сподели той.

„Направихме добър мач. Двубоите обаче са по 90 минути. Не във всеки мач резултатът е логичен."

"Разполагаме с Нене и още футболисти, които могат да вкарват голове. Вижда се в последните ни срещи. Вече сме един отбор. Леандро Годой направи много за нас. Гледаме напред с наличните ни играчи“, коментира Басадре.