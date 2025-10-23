БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Виктор Уембаняма избухна с 40 точки за успеха на Сан Антонио Спърс срещу Далас в НБА

от БНТ
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Французинът бе над всички със своите 40 точки.

виктор уембаняма избухна точки успеха сан антонио спърс далас нба
В един от най-чаканите сблъсъци за новия сезон в НБА Виктор Уембаняма изнесе лекция и бе с основна заслуга за успеха на Сан Антонио Спърс. Тимът не остави съмнения срещу Далас и спечели със 125:92.

Френският център избухна с 40 точки, като овладя и 15 борби. Стефон Харпър добави 22 точки за „Шпорите“, а 15 вкара Дилан Харпър.

В първия си мач в НБА Купър Флаг бе титуляр за Далас и се отчете с 10 точки и 10 борби. Антъни Дейвис бе лидер на тима с 22 точки и 13 борби, а 17 вкара Пи Джей Уошингтън.

Янис Андетокумпо започна подобаващо сезона с 37 точки и 14 борби, като изведе Милуоки до успеха срещу Вашингтон със 133:120. Още шестима от Бъкс вкараха по над 10 точки в двубоя. Крис Мидълтън с 23 точки бе най-резултатен за Уизардс.

В историята ще влезе друг дебютант тази нощ. Избраният от Бейлър в драфта Ви Джей Еджкомб наниза 34 точки още в първия си мач, като помогна на Филаделфия да надвие Бостън със 117:116. Повече точки в дебюта си в лигата са вкарвали само великият Уилт Чембърлейн – 43 през 1959 г. и Франк Селви – 35 през 1954. Еджкомб изпревари звезди като Алан Айверсън, Ламар Одъм, Айзия Томас, Джон Дрю и Морис Стоукс, които вкарват по 30+ в първите си мачове.

Тайрис Макси наниза 40 точки в мача, а Джоел Ембийд остана едва с 4.

За Бостън по 25 точки отбелязаха Джейлън Браун и Дерик Уайт, а със 17 и 8 борби се отличи португалецът Неемиас Кета.

Другите резултати от тази нощ:

Ню Йорк Никс – Кливланд Кавалиърс 119:111

Орландо Меджик – Маями Хийт 125:121

Шарлът Хорнетс – Бруклин Нетс 136:117

Атланта Хоукс – Торонто Раптърс – 118:138

Мемфис Гризлис – Ню Орлиънс Пеликанс 128:122

Чикаго Булс – Детройт Пистънс 115:111

Юта Джаз – Лос Анджелис Клипър 129:108

Портланд Трейл Блейзърс – Минесота Тимбъруулвс 114:118

Финикс Сънс – Сакраменто Кингс 120:116

#НБА 2025/2026 #Янис Антетокумпо #Виктор Уембаняма #Далас Старс #Сан Антонио Спърс #Милуоки Бъкс

