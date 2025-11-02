БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Виктория Мбоко се наложи над Кристина Букса и спечели титлата в Хонконг

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

19-годишната канадка спечели втора титла в кариерата си.

Виктория Мбоко
Снимка: БТА
Слушай новината

Канадката Виктория Мбоко спечели титлата на тенис турнира в Хонгонк WТА 250, като на финала се наложи над испанката Кристина Букса със 7:5, 5:7 (9), 6:2. Мачът продължи 2 часа и 50 минути.

Мбоко получи титлата и 36 300 долара от наградния фонд от 275 хиляди долара. Това е втора титла в кариерата на 19-годишната канадка след успеха в Монреал, като тя има 2 титли от 2 финала.

В първия сет Виктория Мбоко проби за 4:2, Букса върна пробива за 5:5, като канадката все пак взе подаването на съперничката си в решаващия 12-и гейм.

Втората част започна с 3:0 за Мбоко, но последва ново изравняване - 3:3. Букса дори проби още веднъж за 6:5, но загуби сервиса си и се стигна до тайбрек. В него канадката изпусна мачбол при 8:7, а след това Букса изравни частите при 11:9.

Мбоко обаче бе безкомпромисна в третия сет и с два пробива поведе с 5:2, като на свой сервис пропусна още два мачбола, но успя да затвори мача и да вдигне титлата.

От новата седмица Виктория Мбоко ще направи пробив в топ 20 на ранглистата на WТА.

#Виктория Мбоко #Кристина Букса #тенис турнир в Хонконг 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
2
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
3
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
4
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са пирамида, парите на хората не са защитени
5
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са...
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
6
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
5
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Тенис

Германско препятствие за Иван Иванов на старта в Атина
Германско препятствие за Иван Иванов на старта в Атина
Арина Сабаленка победи Жасмин Паолини за пети пореден път Арина Сабаленка победи Жасмин Паолини за пети пореден път
Чете се за: 00:47 мин.
Яник Синер спечели титлата от Мастърса в Париж и се върна на върха в световната ранглиста Яник Синер спечели титлата от Мастърса в Париж и се върна на върха в световната ранглиста
Чете се за: 02:07 мин.
Джанис Тиен спечели първа титла в кариерата си след триумф в Ченай Джанис Тиен спечели първа титла в кариерата си след триумф в Ченай
Чете се за: 00:50 мин.
Анна Блинкова спечели втора титла в кариерата си на турнира в Цзюцзян Анна Блинкова спечели втора титла в кариерата си на турнира в Цзюцзян
Чете се за: 01:35 мин.
Джанис Тиен и Кимбърли Бирел ще спорят за титлата в Ченай Джанис Тиен и Кимбърли Бирел ще спорят за титлата в Ченай
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред парламента в Белград
Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
Чете се за: 17:12 мин.
У нас
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ