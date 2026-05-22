Виктория Сваровски в "Панорама": "Bangaranga" е страхотна песен – особено във времена, когато чуваме само негативни новини

Тя е една от най-големите телевизионни звезди на Европа. Потомка на прочутата фамилия за бижута Виктория Сваровски започва като певица, а днес е модел, водеща и бизнесдама. Тази вечер води танцовото шоу на Германия, което сама спечели преди 10 години. Тя пее, танцува, води и създава модни колекции. В началото на кариерата си беше известна като Виктория С. Но българските зрители ще я запомнят като водеща. Заедно с Михаел Островски тя водеше "Евровизия", която спечели DARA.

- Г-жо Сваровски, вие сте един от най-популярните водещи и модератори в Европа. Но защо нощта на "Евровизия" е толкова специална?

- Виктория Сваровски, водеща на "Евровизия 2026": Знаете ли, на първо място, за мен е чест и съм благословена, че имах възможността да бъда водеща на "Евровизия 2026". За мен това беше толкова специален момент! И знаете ли, да водиш "Евровизия" за един водещ е като да участваш на Олимпиада, ако си спортист. И съм много благодарна, беше страхотен момент. За всички нас.

- И тогава дойде българската изненада - DARA и "Bangaranga"!

- Да!

- Какво беше Вашето впечатление от певицата, от песента и от момента?

- Първия път, когато чухме "Bangaranga" на полуфиналите, аз много харесах песента. И на целия ми екип страшно много им хареса. Ако можехте да ни видите в бекстейджа как танцувахме, направо пощурявахме. Знаехме, че тя ще стигне далеч. Но сме супер, супер щастливи, че DARA спечели "Евровизия". DARA е невероятна млада жена, силна личност. Песента е страхотна, създава купонджийска атмосфера. Хубава, положителна песен. Много ни хареса и сме много, много щастливи, че спечели!

- Но какво е "Bangaranga" за Вас? Не само като песен, но също като идея?

- "Bangaranga" е толкова позитивна песен. И в същото време носи такава хубава енергия. И когато DARA говореше за песента, че тя е свързана с овластяването на жените, за позитивната енергия. Така че си казах: знаете ли какво? Много харесвам Bangaranga“. И мисля, че тя е страхотна песен – особено във времена като тези, когато чуваме само негативни новини – това е хубава песен, която повдига духа, разбирате ли какво имам предвид?

- Да, разбира се! Точно така беше възприета и в България. Тук имаше огромно празненство!

- Видях го! Всъщност, влязох на нейния сайт и видях голямото посрещане, когато тя се върна в България – как всички излязоха да празнуват с нея. Наистина много ми хареса! Беше страхотна атмосфера! Щеше да ми хареса страшно много и аз да съм там!

- Никога не сте били в България, нали?

- Не, не съм идвала никога, но със сигурност ще дойда в бъдеще. България е в списъка ми.

- Може ли една песен да промени имиджа и дори пътя на една страна?

- Със сигурност! Аз съм уверена в това, особено сега. България е красива страна и пейзаж, и всичко. Толкова е хубаво! Аз веднага ви потърсих в Гугъл и със сигурност ще дойда. Дори не само заради "Евровизия 2027", която ще е в България. Със сигурност ще ви посетя преди това.

- Има ли "Евровизия" по-голям смисъл, отделно от голямото шоу, голямото забавление?

- О, определено. "Евровизия" събира толкова много държави от Европа на едно място. "Обединени от музиката" - това е смисълът.

- Като професионалист в шоубизнеса, какво мислите за този свят, в който хората все повече се забавляват сами със своите смартфони? Променя ли се цялата индустрия на забавлението?

- Всъщност е доста тъжно, ако съм честна. Вижте как младите просто седят на телефоните си. Не възприемат света истински. Просто не живеят за мига. И за мен е важно, особено като водещ, и като водещ на "Евровизия" тази година, да видя толкова много хора в залата - или където и да е, дали в България или Франция, където и да е. Те седнаха пред телевизорите и имахме възможността да забавляваме милиони! Но много е важно, че не става дума за един човек – особено за водещите като мен и Майкъл. Зад теб стои винаги огромен екип. Така че не е само до един човек. Само много хора могат да забавляват много хора!

- А Вие самата – искате ли да промените световната мода, например, с вашата нова модна колекция?

- Да. Всъщност се вълнувам от това. Справяме се доста добре, защото тъкмо излезе новата ми колекция. И всъщност знам, че тя може да се намери и от България. Надявам се, че всички ще хвърлят по едно око. Разбира се, за мен това е голяма цел. Тази година основах своя моден бранд, ще пусна голяма колекция догодина и все още работя по това. И наистина се надявам, че всички жени в България да носят поне един от моите модели. Това много би ми харесало!

- Може ли един човек да промени тенденциите?

- Мисля, че да. Ако погледнете Карл Лагерфелд или другите големи дизайнери от едно време, например Вивиан Уестууд – тя промени много, знаете. Вкара пънка в света на модата. Така че един дизайнер може да промени много в света на модата.

- Но коя всъщност е истинската Виктория Сваровски – певицата – започнахте като певица – моделът, водещата, бизнес дамата или тази, която задава модните тенденции?

- Мисля, че Виктория Сваровски е комбинация от всичко това. Естествено, че съм бизнес дама. В края на краищата съм в шоу бизнеса, много обичам да забавлявам хората. Това е най-хубавата част от работата ми. Даже не е само работа, разбирате ли, това е моята страст, обичам да го правя. Но в същото време съм бизнес дама и, разбира се, искам да постигам, за да погледна в бъдещето и просто да си кажа "Окей, знаеш ли, справих се! И се справих добре“ – и това е целта.

- Тоест истинската Ви страст е да сте работещо момиче, така ли?

- Да, така е! Всъщност точно сега съм в бекстейджа на голямото живо шоу, което ще е довечера – "Танцувай със звездите" под неговите съответни официални заглавия в САЩ и във Великобритания. Снимаме днес. Така че и това ще е на живо, поредното живо шоу! Това е най-голямото живо шоу в Германия. И аз го обожавам! То също е една голяма част от живота ми.

- И последно, имате ли специално послание към своите нови почитатели в България - една страна, която все още не сте посетили?

- Разбира се! Благодаря ви много за подкрепата! Беше огромна чест да водя "Евровизия". Ще дойда да видя всички вас в България. И ще се срещна с много от почитателите си, когато дойда. Това е със сигурност! Много ви благодаря!

- Благодаря Ви, Виктория Сваровски! Късмет довечера!

- Благодаря Ви много! Много Ви благодаря за подкрепата! Наистина много, много съм Ви признателна за това!

