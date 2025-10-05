Виктория Томова отпадна в квалификациите в Ухан

Виктория Томова отпадна във втория кръг на квалификациите на WTA 1000 турнира на твърди кортове в Ухан (Китай) с награден фонд 3 654 963 долара.

Най-добрата българска тенисистка отстъпи пред 13-ата в схемата на пресявките Полина Кудерметова (Русия) с 4:6, 1:6 за 71 минути.

Томова поведе с 4:1 в първия сет, след което загуби 11 от следващите 12 гейма в мача и отпада от надпреварата.

30-годишната софиянка все пак заработи 20 точки за световната ранглиста и 10 050 долара.

Вчера Томова надделя над третата поставена в пресявките Кейти Боултър (Великобритания) с 3:6, 6:4, 6:1.