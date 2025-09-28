Виляреал надви Атлетик Билбао в Ла Лига

Виляреал се поздрави с трета поредна победа в Ла Лига. „Жълтата подводница“ надви Атлетик Билбао с 1:0 в мач от седмия кръг на свой терен. Алберто Молейро бе точен за победителите, които се изравниха с Барселона във временното класиране.

Молейро, 21-годишно ляво крило, се възползва от разбъркване в наказателното поле на гостите в 77-та минута и отбеляза първото си попадение за сезона за крайното 1:0. В добавеното време той падна в наказателното поле и поиска дузпа, но неговият апел не бе уважен от съдиите.

Атлетик Билбао не успя да спечели в четвърти пореден мач в испанското първенство и остава на осмо място в класирането. Баските стартираха сезона с три поредни победи.

Междувременно, Пламен Андреев продължава да чака дебютния си мач за Расинг Сантандер. Бившият вратар на Левски остана неизползвана резерва при загуба с 1:2 срещу Андора във втора дивизия, в следствие на която Сантандер остана на четвърто място с две точки зад лидера Депортиво Ла Коруня.