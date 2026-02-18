Виляреал надви Леванте

Виляреал се върна на победния път в Ла Лига. „Жълтата подводница“ надви като гост Леванте с 1:0 в отложен мач от 16-ия кръг. Така тимът излезе еднолично на третото място във временното класиране на испанското първенство с актив от 48 точки.

Единственото попадение в срещата бе дело на Жорж Микаутадзе. Грузинският национал се разписа в 57-ата минута, когато получи асистенция от Николо Пепе.

В заключителните минути на срещата Алфонсо Педраса и Микаутадзе пропусна да отбележат втори гол за Виляреал.