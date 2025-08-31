БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Вингегор триумфира в деветия етап на "Вуелта"

Двукратният шампион в Тур дьо Франс скъси изоставането си от лидера Торстен Трен.

Вингегор триумфира в деветия етап на "Вуелта"
Двукратният шампион в Тур дьо Франс Йонас Вингегор (Дания) спечели деветия етап от колоездачната Обиколка на Испания и се доближи на 37 секунди от лидерската позиция в генералното класиране.

Състезателят на отбора на Висма измина 195.5-километровата дистанция от Алфаро до ски курорта Валдескарай за 4:32:10 часа след самостоятелна атака на финалното изкачване, стопявайки с близо две минути изоставането си от лидера.

Втори в планинския етап остана Том Пидкок (Великобритания) с пасив от 24 секунди, а трети със същото време е Жоао Алмейда (Португалия).

Вингегор доминираше в изкачването от 13.2 км от първа категория в края на дистанцията и въпреки че Пидкок и Алмейда се опитаха да го достигнат, те завършиха с 24 секунди пасив.

Торстен Трен от отбора на Бахрейн завърши на 17-а позиция. Той изостана от колоната по време на изкачването, предприе късна атака в последните три километра, за да завърши на 1:46 минута зад победителя, запазвайки червената фланелка на лидер в генералното класиране. Той има аванс от 37 секунди пред Вингегор и 1:15 минута пред Жоао Алмейда.

Утре е почивен ден на надпреварата, а във вторник предстои етап номер 10 - 175.3 км от Сендавива до Лара Белагуа.

#Колоездачната обиколка на Испания #Вуелта 2025 #Йонас Вингегор #колоездене

