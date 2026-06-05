Владислав Горанов: Опита се да разкаже една история, че чрез разходи на бюджета обществото може да стане по-богато

Опита се да разкаже една история, че чрез разходи на бюджета обществото може да стане по-богато, заяви Владислав Горанов в предаването "Панорама".

Владислав Горанов, ГЕРБ: "Опита се да разкаже една история, че чрез разходи на бюджета обществото може да стане по-богато. Голямото харчене за пенсии и заплати няма как да се свързва с корупция. Ние допуснахме да експандират публичните финанси в посока, много над възможностите на данъчната система. В последните 5 години в тази политическа криза, особено когато Асен Василев стигна до "Раковска" 102 и обясняваше, че пари има и може да увеличим стандарта на българските граждани."

За недостига на на пари в бюджета Горанов коментира.

Владислав Горанов, ГЕРБ: "Дисбалансите в публичните финанси се трупаха още от 2021 година. Минахме през небалансираното увеличение на пенсиите и това доведе до 7 процентни пункта по-високи разходи от БВП при същата данъчна политика. 4% са социални разходи, а ако добавим и разходите за заплати, ще се очертае картината откъде идва това нарушение."

По отношение на управлението на "Прогресивна България" в последните седмици Горанов заяви.

Владислав Горанов, ГЕРБ: "Уважаваме усилията им, ние сме били в подобно положение и единственото нещо, което мога да констатирам, е че не е страшно да вложиш политическата енергия в правене на разумни неща. Това не може да стане, когато си с 60/70 депутата, но със 130 нямаш избор."

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