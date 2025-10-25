Влошеното зрение – скритата заплаха на пътя

Всеки пети шофьор у нас е с проблемно зрение, но не го осъзнава, което го превръща в скрита заплаха на пътя. Тревожната статистика е на Националната асоциация на оптиките, след направени прегледи на над 600 водачи от 23 града в страната в рамките на месец. Очният скрининг показва, че само 19% от шофьорите са с перфектно зрение, докато 65 на сто са с установен астигматизъм, което допълнително влошава възприемането на обектите, особено при нощно шофиране.

Милен Великов е таксиметров шофьор от 20 години. Казва, че само късметът го е спасявал от фатални инциденти заради водачи и пешеходци с влошено зрение, на които им е нужно допълнително време, за да реагират адекватно на пътя.

Милен Великов, таксиметров шофьор: Виждате какво е положението. Вземе книжка и на следващия ден го няма. Цялото население е болно, тъй че е нормално всеки пети да има някакви очни проблеми. Божана Чакърова, зам.-председател на Националната асоциация на оптиките: Шофьор с намалена зрителна острота при скорост от 90 км/ч му трябват 75 метра повече, преди да предприеме действие, а това често е фатално.

Статистиката показва, че една трета от катастрофите дори при опитни водачи с над 15-годишен стаж зад волана са в следствие на лошо зрение. Затова автоекспертът към Окръжния съд в Русе Свилен Костадинов настоява за повече контрол, наред с качествения ремонт на пътищата.

инж. Свилен Костадинов, автоексперт: Трябва да се обърне внимание и на цветовото възприемане на сигналите на светофарните уредби, на пътните знаци.

Сред факторите, които намаляват възможността за нормално възприемане на предметите, са още затъмнените стъкла и шофирането със слънчеви очила. Екранната зависимост допълнително влошава зрението на шофьорите, но често проблемът се неглижира.

Георги Ганев, оптометрист: Идват вече в доста напреднал стадий. Модерният начин на живот - синята светлина, това е, което ни тормози и ни мори.

Според експертите щом всяка година се прави технически преглед на автомобилите, би следвало и проверката на зрението на шофьорите да са по-чести.

инж. Свилен Костадинов: Това е веднъж на 10 години за любителите водачи, може би по-чести проверки на половината от срока, т.е. на 5 години сами те да ходят на очни лекари, специалисти за преглеждане на специфичните нужди на зрението им за управление на автомобил.

За водачи на тротинетки и велосипеди медицински прегледи обаче не се изискват.