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Внимание – опасно време! Жълт и оранжев код за обилни валежи и гръмотевични бури

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Ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от юг. Максималните температури ще бъдат между 22° и 28°, в София – около 22°.

По Черноморието преди обяд ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове – на отделни места с намалена видимост. По-късно през деня ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22° - 24° по северното до 26° - 28° по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините в Западна България още преди обяд, а през деня и на изток, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще са явленията в масивите в Западна България и в Централен Предбалкан. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 11°.

До края на тази и през първите дни на следващата седмица въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Ще има и градушки. На по-малко места и с по-малка интензивност ще са валежите в петък. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.

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